El entrenador Hernán Crespo fue consultado por la dirigencia de Racing Club, con el objetivo de conocer sus requisitos para convertirse en el reemplazante del técnico saliente Fernando Gago, y tras analizarlo durante algunas horas dio una respuesta negativa, sumándose así a Guillermo Barros Schelotto y Martín Anselmi, quienes también habían declinado el mismo ofrecimiento.



Crespo, histórico goleador del seleccionado argentino, se encuentra desempleado desde hace dos días tras su salida del Al-Duhail de Qatar, equipo al que dirigió en 48 partidos con 34 victorias, seis empates y ocho derrotas y con el que consiguió la Liga, la Copa de la Liga y la Copa de las Estrellas.



El director técnico, que ya tuvo un paso por el fútbol local en Banfield y Defensa y Justicia (ganó la Copa Sudamericana 2021), analizó durante buena parte de este miércoles la propuesta de la institución de Avellaneda para dar finalmente una respuesta negativa a última hora de la tarde.



El portugués Bruno Miguel Silva do Nascimento, como Gago, tuvo trabajo como entrenador del puntero del Brasileirao, Botafogo, hasta el pasado fin de semana, pero luego del empate 1-1 como local ante Goiás fue despedido, con el "Fogao" llevándole siete unidades de ventaja a su escolta, Bragantino, con 25 fechas disputadas, y las autoridades del club carioca inmediatamente se contactaron también con Crespo.



El ex delantero, que ya dirigió en Brasil a San Pablo, había quedado como el principal candidato de la dirigencia "albiceleste" tras las negativas de Barros Schelotto y Anselmi (también hubo una consulta informal con Marcelo Gallardo), en tanto que otro técnico que está en carpeta para el presidente Víctor Blanco pero, por su estilo de juego, no tanto para el secretario técnico, Rubén Capria, es Gustavo Alfaro, actualmente viviendo en los Estados Unidos.