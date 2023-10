La candidata presidencial de Juntos por Cambio (JxC), Patricia Bullrich, participó este jueves de la segunda jornada del coloquio de IDEA, que se realiza en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, y volvió amenazar con destruir el sistema de indemnizaciones, al asegurar que es una "espada de Damocles".

"Nuestro régimen laboral tendrá un 60% de baja del costo de las indemnizaciones, que es una espada de Damocles: vamos a 3 años-3 sueldos, 10 años-10 sueldos", afirmó la exministra de Seguridad del macrismo ante las empresarias y los emprearios reunidos en la ciudad balnearia.

Para lograr ese objetivo, adelantó, "vamos a derogar todas las leyes que han destruido el concepto de la indemnización y que han ampliado el juicio como una de las maneras de resolver los temas laborales, empezando por la ley 24013".

La propuesta de Juntos por el Cambio, detalló Bullrich en el coloquio de este jueves, también incluye un "régimen especial laboral simplificado y barato para todas las personas que hoy están en la informalidad y todas las personas que tienen planes sociales".

"Tenemos que reformar leyes laborales para que el trabajo fluya, porque hoy no está fluyendo. Yo he recorrido el país en estos últimos años y me encontré en cada rincón una empresa que me dice ‘yo podría tomar más gente si me dan las condiciones de seguridad jurídica para que ese empleado no me lleve mi empresa o mi pyme’", insistió en su diatriba contra las indemnizaciones.

"Estoy en condiciones de sacar el país adelante"

En la charla de este jueves, que estuvo moderada por Roberto Murchison, Director de IDEA y Presidente de Grupo Murchison, y Sofía Vago, Directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina, Bullrich se esforzó por dejar en claro a empresarios y empresarias que está en "condiciones de sacar el país adelante", pese a los constantes titubeos que ha expresado en los últimos meses cada vez que le toca explicar su propuesta de gobierno.

"Nosotros estamos convencidos que del lugar de donde agarremos el gobierno vamos a salir. Si me presento a presidenta es porque estoy en condiciones de sacar al país desde el lugar donde me entregan el país. Hablaré con el corazón abierto, diciéndole a todos los argentinos cómo lo recibimos, pero a trabajar, porque desde el pozo profundo de donde salgamos, de ahí salimos, porque la Argentina tiene solución", dijo en la confusa retórica que la caracteriza.

¿Cuánto tiempo llevará el cambio?

Al comienzo de su discurso, consultada sobre el "tiempo que se necesita para que Argentina salga a flote", tampoco fue demasiado clara. "Aprendí de Sanguinetti que me dijo ‘cuando digas cómo no digas cuándo y cuando digas cuándo no digas cómo’. Así que, los tiempos van a depender de la profundidad de la decisión política que tomemos para realizar los cambios que la Argentina necesita", respondió.

Luego explicó que la macroeconomía, en Argentina, "es un problema" que está "inserto en un problema mayor, que es un Estado absolutamente trabado, colonizado, que creció en 20 años el 100%". En ese tiempo, aseguró Bullrich, "la lógica que ha tenido el kirchnerismo es que todo el poder ha ido al Estado" y "desde esta concepción el país no puede crecer", insistió.

En ese marco, reiteró que una de las primeras medidas que llevará a cabo en caso de resultar electa presidenta en los comicios de este año será la eliminación del cepo cambiario. "Lo primero y fundamental para poder arrancar es tener solidez fiscal. Para eso hay elementos que vamos a presentar rápidamente con nuestro equipo económico. Uno es la nueva carta orgánica del Banco Central, que va a tener la prohibición de los cepos y la prohibición de emisión", adelantó Bullrich.

Además, agregó la candidata de JxC, "tenemos que hacer que ningún funcionario de tercer o cuarta línea pueda cerrarte exportaciones o importaciones".

"Eso va a ser una presentación de una ley que vamos a plantear que es en realidad algo que ya lo dice la Constitución pero como no ha sucedido lo vamos a plantear, que es prohibido prohibir: prohibido que un funcionario pueda mediante una resolución cambiar las condiciones de tu negocio y de lo que necesitás para comerciar", añadió, en un intento por aclarar su propuesta.

Noticia en desarrollo.