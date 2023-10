La actriz Nancy Dupláa se mostró este jueves "asustada" por la situación del país y la incertidumbre ante las elecciones presidenciales de este año.

En diálogo con AM750, Dupláa sostuvo que "la locura y las necesidades hacen que la gente no pueda pensar con tanta claridad". "Hablo de ciertos discursos, como los de (Javier) Milei, que son de quita de derechos", agregó.

"Lo que me molesta de la gente es que no se informa, que no sepa de dónde viene la deuda. Estamos todos perdidos y asustados. Tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar", señaló en Mediodía 750.





El amor en sus diferentes formas

Duplaá protagoniza Unicornio, de la directora Natural Arpajou, de quien la actriz dijo que en su nueva película "trató de buscar la autenticidad de la atmósfera del barrio".

Relato coral en el que las historias de cuatro amigas se trenzan a partir del vínculo que cada una de ellas establece con la búsqueda del amor, Unicornio pone en escena distintas situaciones prototípicas de mujeres en su relación sentimental con hombres.

Consultada al respecto de su visión del amor -está en pareja hace 22 años con el actor Pablo Echarri- y cómo las nuevas generaciones cuestionan la concepción de monogamia, Dupláa afirmó: "Nos formatearon para creer que el amor es estar toda la vida con alguien. Y el amor no es eso. Las nuevas generaciones un poco cuestionan eso, más allá de las fobias o miedos que fueron adquiriendo en estos años los adolescentes".

"Cuestionar el amor desde ahí me parece válido", remarcó.