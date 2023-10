Los casos de once niños y niñas que fueron abandonados por fuerzas represivas tras el secuestro de sus padres, durante la última dictadura militar, formarán parte del juicio de lesa humanidad conocido como a causa Laguna Paiva II. Además, se incluye el delito de tortura que tuvo como víctima a una adolescente de 15 años. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Rosario ante el planteo presentado por el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario. Se trata de un hecho que calificaron como "novedoso en la jurisdicción, incluyendo el abandono de persona, en este caso de niñas y niños, como delito de lesa humanidad", destacaron.

Luego del recurso presentado por la APDH, la Alzada revirtió lo que había resuelto el juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe con faltas de mérito por esos delitos. En ese sentido, "le ordenó que dicte procesamientos" de los genocidas Eduardo Riuli y Víctor Brusa por el delito de abandono de persona cometido contra niñas y niños, y por los delitos de tormentos y allanamientos ilegales; disponiendo además la prisión preventiva del ex policía Fernando Mendoza.

En 2021, tuvo lugar el primer juicio de la causa Laguna Paiva. En el debate se juzgó la persecución al último referente del PRT en Santa Fe, Catalino Páez, su esposa y su hijo Mario de 15 años, además de ocho compañeros de militancia que eran obreros del Frigorífico Nelson, ferroviarios en Laguna Paiva y uno supervisor en Acindar, en Villa Constitución, entre febrero y abril de 1980. Pero como publicó este diario en su momento, las audiencias revelaron que la cacería se extendió a los dos hermanos de Catalino y sus parejas, y a 16 niños y niñas de las tres familias que fueron violentados y abandonados, el más chiquito de cinco años. Una cuñada de Catalino y sus cuatro hijos estuvieron cautivos más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada, que era una prisión del Ejército.

El 7 de julio de 2021, el Tribunal condenó a los seis imputados, todos expolicías: el exjefe del D2, Germán Chartier (16 años de prisión); el comisario Eduardo Riuli, que ocupó el mismo cargo en una época posterior (6 años y seis meses), el sargento Rubén Insaurralde (6 años); el comisario Fernando Mendoza y los suboficiales Antonio González y Omar Epifanio Molina (a 5 años).

Luego de terminado el debate y "a partir de múltiples declaraciones de testigos que configuraban hechos nuevos y que no habían sido parte del juicio, el equipo jurídico de la APDH Rosario, que representa al organismo y a víctimas sobrevivientes constituidos como querellantes, presentó formal denuncia ante el juzgado Federal Nº1 de Santa Fe exigiendo su investigación". La denuncia apuntaba principalmente al "protagonismo de Riuli como coautor del ataque contra 4 familias, y las responsabilidades del ex juez Víctor Brusa y el ex comisario Sebastián Mendoza"; en relación a los hechos que tuvieron como víctimas a las niñas y niños. "El accionar del estado terrorista, encarnado en las figuras de estos represores, implicó el uso de la violencia también contra las infancias", indicaron desde APDH. Así, "fueron víctimas de abandono, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y abusos sexuales".

Según expresaron, "a pesar de la gran cantidad de testimonios y pruebas que daban fuerza a la denuncia, el juzgado federal de Santa Fe, a cargo del juez Reynaldo Rodriguez, dictó múltiples faltas de mérito. Desestimó todos los abandonos de niñas y niños, los delitos de tormentos de los hermanos de Catalino Páez, como así también los

allanamientos ilegales de los domicilios de las 4 familias Paez-Medina".

Ante ello, el equipo jurídico de la APDH presentó recurso de apelación, y luego de un año de tramitada la instancia, se dio a conocer la resolución que "da preeminencia a la declaración de los sobrevivientes del genocidio y al relato de las víctimas que al momento de sufrir los hechos eran niñas y niñas", señalaron.



Así, indicaron en un comunicado que se ordenó -al revertir las faltas de mérito- el procesamiento de Riuli por el abandono de once niñas y niños, por las torturas sufridas por Juana Medina y por la familia de Miguel Paez y Elba Medina de Estebam Rams, entre ellas una adolescente de 15 años. Achacándole también los allanamientos ilegales de los cuatro domicilios de las familias Paez – Medina, ubicados en las localidades de Lima, Esperanza, Estebam Rams y Ceres.



Por su parte, "en lo que hace a la participación del Poder Judicial en el Terrorismo de Estado, se ordenó el procesamiento del ex Juez Víctor Brusa como coautor del secuestro de la familia de Catalino Paez y el abandono de sus hijes, quien actuó en ese entonces en calidad de Secretario del Juzgado Federal de Santa Fe", sumaron.



"La historia del juicio de Lesa Humanidad de la causa Laguna Paiva no sólo trajo aparejada condenas a la patota del D2 de Santa Fe y la reivindicación de la militancia de los trabajadores del frigorífico Nelson nucleados en la organización “La lucha”, sino también numerosos nuevos casos de niñas y niños que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar y que exigimos sean juzgados y tengan la gran

esperada justicia", sostuvieron.