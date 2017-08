La venta de Metrogas

La petrolera YPF firmó el viernes un acuerdo con el Citigroup, quien asesorará a la firma en el proceso de venta de Metrogas, la distribuidora de gas que presta servicio a 2,2 millones de clientes en la ciudad de Buenos Aires y 11 municipios del conurbano bonaerense, operación que puede concretarse en unos 700 millones de dólares. En enero de este año el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) le reclamó a la autoridades de la empresa controlada por el Estado nacional que cumplan con las leyes que impiden la integración vertical en el mercado gasífero, pero no fijó plazos de venta para no facilitar la especulación de aquellos que quieran quedarse con esas acciones. La obligación de YPF es dejar de ser accionista controlante, pero podría decidir quedarse con una participación minoritaria dentro de la firma. Por ahora desde la empresa prefieren no revelar públicamente cual es la estrategia para desprenderse de sus acciones.

Al momento de la constitución de Metrogas en 1992, de la mano de la privatización del servicio, el paquete accionario de la compañía se distribuyó en 70 por ciento para Gas Argentino S.A. (GASA), 20 por ciento para accionistas minoritarios de oferta pública, y 10 por ciento para el Programa de Propiedad Participada (PPP). GASA tuvo por principales accionistas a British Gas con 45,37 por ciento y Argentine Private Development Trust con 22,37 por ciento.

En los años siguientes importantes porciones accionarias de una Metrogas fuertemente endeudada en el exterior también estuvieron en manos de compañías como Marathon y Repsol. En abril de 2013, el Enargas (intervenido por el gobierno nacional desde 2007 hasta hace pocas semanas) aprobó la compra progresiva de la mayoría accionaria (70 por ciento) por parte de YPF, por lo que la petrolera local tomó el control. El 30 por ciento restante de las acciones se lo reparten Anses (8,13 por ciento); el personal (10 por ciento) y tenedores de las acciones que cotizan en las bolsas de valores de Buenos Aires y de Nueva York. YPF ahora avanzará con una porción de la venta de sus acciones para cumplir con el mandato del organismo regulador.