"Acá vos vas un domingo a la tarde a cualquier parque o plaza donde están los chicos y hay teatro. En cualquier barrio, todos los pibes han visto alguna vez teatro", afirma Jorge Córdoba, uno de los organizadores del FELT (Festival Latinoamericano de Teatro), acerca de la ciudad de San Fernando, que está siendo sede del festival desde este jueves hasta el miércoles 11, y continuará por las tierras de la ciudad de Escobar el fin de semana del 14 y 15. Esta es la orgullosa sexta edición del FELT, una unión entre dos ciudades, pero también de la dramaturgia latinoamericana. Un espacio de debate, reflexión, entretenimiento y encuentro con la comunidad.

Hermanos del teatro

Si de un conocedor de la ciudad de San Fernando se trata, difícilmente el nombre de Tinku Teatro no haga sonar ninguna campana. El centro cultural a una cuadra de la estación de tren Carupá tiene actividad permantente, todos los días, con talleres abiertos a la comunidad, no solamente de teatro sino también de danza y de música. Sobre todo, es un club barrial: en la parte de abajo tiene en el fondo de la canchita de fútbol. Hace más de 25 años que el grupo de teatro independiente que lo ocupa se preocupa por tender redes entre teatro y espectadores, entre teatro y comunidad, entre teatro y mundo circundante.

"Más o menos a partir del 2003, 2004 empezamos a generar una especie de red latinoamericana, por andar recorriendo los caminos de América. Siempre vamos conociendo grupos de teatro distintos países, viajando, y siempre intentábamos que ellos vengan a traer sus obras acá. Hace cuatro o cinco años atrás se nos ocurrió, junto con Bola 8, grupo de teatro de Escobar, hacer un encuentro, un festival, una semana acá y una allá, un poco para continuar eso que era esporádico", afirma Jorge de los comienzos.



Hoy, el Tinku es una de las sedes de ese proyecto que ya cuenta con su sexta edición. Esta vez, participarán grupos de teatro de Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú, México, y de ciudades argentinas como Mar Chiquita, San Nicolás, Resistencia (Chaco), San Martín, Escobar, Tres de Febrero, Campana, San Miguel, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.

La privilegiada programación del festival no es tan privilegiada, ya que se trata de un evento abierto a todo público, con entrada libre y gratuita. Al final de cada función, se pasa la gorra para quien guste de colaborar con los trabajadores independientes de la cultura.

"Quisimos hacerlo por la historia nuestra y por cómo nos sentíamos, porque siempre tuvimos claro que queríamos hacer un trabajo nacional y popular. La mayoría de las obras que hacemos son de temáticas populares, de las cosas que vivimos, que padecemos, con propuestas de soluciones sociales. Ese tipo de teatro que en general tratamos de que sea con ganas de que la gente no solo se divierta sino que pueda también pensar, reflexionar, debatir", afirma Jorge.



Porque no todo es teatro. La programación del Festival Latinoamericano incluye debates, charlas y talleres. "Hay varios espacios de encuentro, por ejemplo el del domingo a la mañana, donde todos los grupos nos juntamos, charlamos, nos debatimos, contamos nuestras experiencias, nuestra forma de producción, en qué forma tenemos respuesta desde el Estado, y cómo podemos incidir en las políticas públicas de la cultura y del teatro en los distintos lugares donde vivimos", afirma.



Jorge, al igual que muchos de sus compañeros, sostiene que lo que les interesa saber es cuáles son las necesidades del pueblo. "Cómo representar cada vez más, a través del hecho artístico, a nuestro pueblo", afirma.

La comunidad

Las funciones del FELT, de viernes a domingo, se realizarán en el Teatro Martín Fierro, Lavalle y Pasteur, en el Centro Cultural Leonardo Favio, 3 de Febrero 775, y en Tinku Teatro, Rivadavia 1751, San Fernando. Sin embargo, lunes, martes y miércoles comenzará la segunda parte, donde hacen funciones en escuelas y jardines de infantes, involucrando así a los más pequeñitos de la comunidad con la magia del teatro.

En diálogo permanente con la comunidad, grupos como el del Tinku Teatro colaboran a desarrollar una relación muy estrecha entre vecinos y arte, donde el vínculo es la posibilidad de soñar. Aunque suene muy poético, esto no sería posible sin un plan marcado de políticas públicas.

"Creo que no es casualidad. Acá siempre hubo políticas para el área de cultura, siempre, y eso se mantuvo a pesar de que haya cambiado la gestión de los últimos años. Lo que no se modificó es la apuesta por la educación, de la cultura. Yo creo que en cierto punto somos modelo, no siempre hay un presupuesto del espacio oficial para solventar la actividad independiente. En la gestión de Macri-Vidal se nos cortó toda la posibilidad de apoyo, y si subsistimos fue por la solidaridad del pueblo. Por ejemplo, las organizaciones de jubilados que ponían sus cocinas para cocinar, y que los grupos de teatro pudieran comer allí. Ahora se está construyendo un teatro para quinientas personas", afirma.

En un año electoral, con candidatos de estas características, resaltar las políticas públicas del municipio no es casualidad. Varios de los miembros de los grupos de teatro que se presentan en el festival participaron del proyecto de la Ley Nacional de Teatro, en 1997 y de la Ley Provincial de Cultura, sancionada en el año 2021. A su vez, la legislación de la Provincia de Buenos Aires sirvió como modelo de otras leyes dedicadas a la dramaturgia, como la que sancionó la provincia de Entre Ríos el mismo año.

Pero también, en tiempos oscuros, el teatro puede ser una suerte de refugio y contención. "El vínculo con la comunidad nosotros lo fomentamos todo el año, y eso hace que cuando tenemos un evento se sienta partícipe, colabore y sobre todo, que lo sientan como propio, que es en realidad la idea, no solamente de los actores, directores o escenógrafos. Es una herramienta de la comunidad", concluye.

Para consultar la programación completa del Festival Latinoamericano de Teatro es posible consultar sus redes sociales. A partir del fin de semana siguiente, el FELT continuará su viaje por la ciudad de Escobar.