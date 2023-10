El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la patria, Leandro Santoro, descartó este sábado la posibilidad de un guiño del radicalismo hacia su espacio en un eventual escenario de ballotage en la elección porteña.

"No creo que se de una foto con Martín Lousteau en un escenario de ballotage porque el radicalismo es un partido muy orgánico y, si bien Macri los ha destratado sistemáticamente, el radicalismo va a hacer honor a su tradición partidaria y no se va a pronunciar hasta que termine definitivamente el proceso electoral", consideró Santoro en AM750.

En esa línea, el candidato porteño señaló que el radicalismo participó de las elecciones primarias y perdieron por lo que "están obligados a participar acompañando a la candidatura de Jorge Macri".



"Me parece que mucha de esa dirigencia no lo va a votar, pero no lo va a decir y estoy convencido de que la mayoría de su electorado no lo va a votar. Orgánicamente el radicalismo va a esperar a que sea el PRO el que de por terminado Juntos por el cambio y empezar una experiencia nueva", agregó Santoro en diálogo con Toma y daca.

También habló sobre el candidato a jefe de Gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, y planteó que, si el PRO vuelve a ganar las elecciones en la Ciudad, los autodenominados libertarios "van a trabajar activamente" junto a Jorge Macri "en la construcción de un nuevo frente de derecha".

Por último, aseguró que UP "va a entrar al ballotage" y que probablemente haga "una elección hisórica" en este distrito que hace más de 20 años es adverso para el peronismo y sus aliados en materia electoral.

"Lo que estamos tratando de hacer hoy, y por eso pienso que tenemos chances reales, es agrupar a todo el progresismo y, aprovechando esta división de aguas que se está dando en Argentina a partir del acuerdo tácito de (Mauricio) Macri y Milei, plantear una alternativa que sea más amplia", concluyó Santoro.