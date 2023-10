La Universidad Nacional de La Plata celebrará este domingo la décimo octava edición de la tradicional Maratón "Delfor de la Canal", que contará con tres carreras gratuitas y abiertas para toda la comunidad de la capital bonaerense. El único requisito para los participantes será aportar un alimento no perecedero, que el Banco Alimentario de La Plata distribuirá en más de 150 organizaciones sociales de La Plata, Berisso, Ensenada y diversos barrios populares.

Al igual que en las últimas ediciones, el evento contará con tres recorridos. El primero será una correcaminata de 2 kilómetros destinada a adultos mayores, niñeces y familias. Los presentes largarán a las 9 de la mañana desde 12 y 53, en Plaza Moreno, y el camino constará en dos vueltas al parque.

El segundo recorrido, de 5 kilómetros, encuadra a aquellas personas que tienen como hobbie salir a correr y cumplen con las condiciones físicas indispensables para soportar el trayecto. En ese caso, el circuito se asemeja a la competencia más extensa, pero a mitad de camino, dobla en calle 4 y no se extiende hasta el bosque platense.

El tercero y más largo, es el recorrido competitivo de 10 kilómetros, que está destinado a corredores que compiten habitualmente, los cuales contarán con un chip que medirá sus tiempos. Si bien el running no es un deporte profesional, muchos de ellos entrenan y dedican gran parte de su vida al deporte. De hecho, aquellos corredores que compiten en distancias más extensas, utilizan la maratón de la UNLP como entrenamiento de cara al futuro.

La incitativa de la casa de estudios de la capital de la provincia es impulsada por la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la UNLP. Hernán Figueredo, prosecretario de Bienestar Universitario, le explica a este diario que la maratón está pensada como evento para "sacar la Universidad Pública a la calle", mediante una actividad recreativa. "Promovemos el deporte y la vida sana, y los hacemos con la idea solidaria de colaborar mediante la donación de los alimentos", explica Figueredo, que además señala que "los alimentos son recolectados por el mismo Banco Alimentario de La Plata, el cual trae su camión y lo junta de manera directa, sin intermediarios entre la gente".

El año pasado, durante la última edición, la Universidad Nacional de La Plata marcó un récord de recolección de alimentos. En total, juntaron 10 toneladas gracias a la participación de 12 mil corredores. "Tenemos un perfil solidario que genera resultados gigantes, porque el banco alimentario no todos los días junta 10 toneladas de alimentos", explica Figueredo. Y agrega: "Al ser solidaria y gratuita, hay un montón de gente que quizás no llega a inscribirse en la maratón, pero se suma al momento de la carrera. Cualquiera puede ir y sumarse a la multitud, aunque no tengan remera y número, la gente corre". Para la edición de este domingo, debido a la cantidad de inscriptos, desde la organización del evento creen superar los números del año pasado.

Delfor de la Canal fue un reconocido profesor de la casa de estudios platense. La maratón lo homenajeó con su nombre ya que fue él quien inició la organización de las carreras hace casi dos décadas. Años atrás, De la Canal falleció en un accidente automovilístico, justo en la previa de una edición de la maratón, que al año siguiente modificó su nombre para recordar a su impulsor. Figueredo le explica a BuenosAires/12 que, con los años, la maratón fue mutando. "La primera carrera apuntaba a la comunidad universitaria, pero luego se empezó a ampliar", señala. Cuando alcanzó dimensiones mayores, el evento también cambió sus recorridos, a tal punto que actualmente la carrera de 10 kilómetros, recorre media ciudad platense, largando en plaza Moreno y pasando por el centro, el bosque, el Rectorado de la Universidad y demás lugares emblemáticos de la capital bonaerense. Este evento, durante, 2020 y 2021, no se llevó a cabo debido a la pandemia.

La Prosecretaría de la UNLP que comanda Figueredo se encarga del bienestar estudiantil. Las becas, los comedores y los albergues están enmarcados en su área de trabajo, que cuenta con una dirección de vinculación estudiantil, donde se alinean políticas con las escuelas secundarias. "Tratamos de que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para poder estudiar en la Universidad Pública. Todos nuestros programas apuntan a eso. Después hay actividades recreativas extracurriculares, como talles artísticos, o maratones como la de hoy", explica Figueredo.

Debido a la magnitud del evento, la UNLP cuenta con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, que se encargan de la organización y la coordinación de la maratón. "Me llena de orgullo porque hacemos algo que a la comunidad le interesa. Es re importante y nos llena de satisfacción ver tanta gente participando. Para los cortes de calle, por ejemplo, hay más de 100 estudiantes universitarios que colaboran de manera desinteresada. Todo eso simboliza la Universidad Pública, la solidaridad, el compañerismo y el laburo. Es devolverle a la sociedad todo lo que le da a la universidad con sus impuestos", sentencia Figueredo.