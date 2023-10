Hacia 1926 Ricardo Güiraldes había clausurado, con su Don Segundo Sombra, la imagen del gaucho indómito que animaba las pesadillas liberales del siglo anterior. Apatronado y manso, el paisano de Areco era la contracara exacta de aquel matrero que había labrado José Hernández en 1872. El grito de denuncia de las injusticias que excluían al gauchaje de una vida digna y lo instigaban a la insurgencia se había acallado al producirse su integración a la estancia del ganado y de las mieses. Pero en el mismo año ‘26 se publicaba la obra de teatro Solané, en la que el dramaturgo Francisco Fernández postulaba a Gerónimo Solané, el Mesías de Tandil, como el redentor fallido de los Martín Fierro de entonces.



“Solané surge de entre las zarzas de la gruta. Velado el semblante, de austera y noble expresión, lo ilumina por momentos su mirada intensa, serpeando el rayo en la pupila, como en un cielo gris. Su actitud es desolada pero altiva y de gesto severo”. Así lo presenta, y lo hace exclamar: “¡Pampa infinita, comprendo tu lenguaje rumoroso y el misterio que te envuelve! ¡Te amo, y me inmolaré en tus aras!”

Las profecías apocalípticas atribuidas a Gerónimo Solané, llamado Tata Dios, indicaban que el primer día del año un huracán de fuego arrasaría Tandil, y solo se salvarían quienes se unieran en la cruzada -el crimen ritual- contra los extranjeros. Los elegidos tendrían un lugar reservado en la ciudad sagrada que emergería al pie de la Piedra Movediza. Tras un cataclismo, esta se daría vuelta y de ella saldría un rey portando una bandera argentina.

El 31 de diciembre de 1871 Jacinto Pérez, a quien se conocía como “San Jacinto” o “San Francisco” convocó a medio centenar de gauchos en su rancho. Curandero de profesión, fue quien, declarándose devoto de Solané, le atribuyó el mandato de ejecutar el crimen coletivo. “Tata Dios vino a este mundo a proteger y hacer la felicidad de los argentinos, y para ello es necesario matar a todos los extranjeros y masones, causantes de los grandes males que sufren los criollos”. Entre arengas y amenazas, armó una partida de peones, gauchos con problemas con la justicia, e incluso a varios guardias nacionales -milicos de frontera- que habían ido presos por abigeato y les repartió divisas punzó que se colocaron en los sombreros; según él, los protegerían de las balas.

A la madrugada, blandiendo tacuaras y unos pocos fusiles, al grito de “¡Viva la religión!” “¡Mueran los masones!” “¡Mueran gringos y vascos!”, toman la ciudad. En la plaza hieren a un organillero italiano que muere tras varios días de agonía. Al grito de “¡Viva la Confederación!” toman por asalto el Juzgado de Paz, reducen al guardia, liberan a un preso, y tratan de apropiarse de las armas. Sin embargo, no atacan las viviendas del pueblo ni matan a nadie influyente. Se dirigen al norte hasta el almacén de un tal Chapar, donde a la orden de “maten, siendo gringos y vascos”, asesinan a 17 inmigrantes y saquean la casa. Un estanciero se salva por ser hijo del país. Pero lo más importante, que excede el mandato mesiánico, es que destruyen los libros de comercio en los que constaban las deudas de muchos de ellos.

Cebados, siguen al almacén del vasco Leanes, a quien matan de un pistoletazo, pero perdonan a la esposa por ser argentina. El raid continúa en la pulpería del inglés Thompson, donde matan a tres empleados ingleses, y concluye en la estancia de Ramón Santamaría, un ex carretero español devenido comerciante y poderoso estanciero que, por no encontrarse allí, salvó el pellejo. Es entonces cuando son alcanzados por los Guardias Nacionales conducidos por José Ciriaco Gómez, hermano del protector de Solané. Parlamentan frente a frente, arroyo de por medio. Un tal Pedro Rodríguez, entre los alzados, dice que no venían a pelear con los “porteños”, sino que obedecían a Tata dios. Se desata la batalla, Gómez mata a diez de los alzados y captura al resto. En la persecusión que siguió caen muertos Rodríguez y el propio Jacinto Pérez. Entretanto, habían capturado a Solané. Según testimonios, ya preso, “se mantenía sereno, no contestaba preguntas, y aparentaba sentirse elevado por sobre cualquier juicio humano”. Solicitó hablar solo con el Juez del crimen. No pudo ser. El 5 de enero lo mataron a través de una ventanita con un disparo de trabuco.

Pero, ¿quién era Gerónimo Solané?

Se lo cree de origen chileno; penando un crimen había sido destinado al ejército bajo las órdenes del general Rivas, militó en Pavón y luego desertó. Al parecer marchó a Bolivia, donde adquirió los conocimientos de los sanadores Callawaya, los médicos divinos, que sostenían el culto de las piedras mágicas. Poco antes de los sucesos Solané había estado sanando en Las Flores, luego en Azul y Tapalqué; su fama abarcaba Tres Arroyos, Dolores, Ayacucho, Arenales, adonde solía peregrinar reuniendo multitudes en sus hospitales de campaña. En noviembre del ‘71, en Azul, fue preso por la denuncia del médico de la policía, pero fue excarcelado por intercesión de Ramón Gómez, que lo llevó a su estancia para que cure a la esposa que sufría el mal del sueño. Se instaló en su estancia con sus ayudantes, Manuel Martínez y Benito Lizaso, el boticario, vasco de origen.

Tata Dios decía que hablaba con San Francisco, que las epidemias eran causadas por gringos, masones y brujos, y que su caballo bayo era capaz de devorar a todos los que quisiera. El caballo mágico es un atributo clásico del poder chamánico. Según Lizaso, que creía que el pingo era el Espíritu Santo, permanecía ensillado sin comer ni beber días enteros, en perfecto estado. Quien se atreviera a montarlo caería muerto e iría de inmediato al infierno. Solo se encabritaba cuando merodeaban las brujas.

Entre los métodos de Solané figuraban la imposición de manos; en sus exorcismos murmuraba ciertas palabras mágicas y mostraba al enfermo objetos extraídos: técnica dramática muy similar al chamanismo mapuche, en la que la doctrina del cuerpo extraño que debe ser extraído es la clave de sanación. Aunque su prédica xenófoba era usual, no le negaba atención a los extranjeros. Entre sus atributos se dice que tenía el don de la adivinación. Un danés atestigua sus predicciones sobre su visita; a quien quiso engañarlo para ponerlo a prueba le provocó un accidente y luego lo curó. Se dice incluso que predecía lluvias inesperadas. Al igual que Pancho Sierra, de quien se decían cosas similares, Tata Dios no cobraba sus servicios, solo recibía dádivas a la Virgen de Luján -entre sus bienes confiscados había una imagen tallada– que luego repartía entre los pobres. Pese a los escasos elementos que corroboran su prédica xenófoba, nada indica su participación en la conjura.

Por entonces la figura de manosantas que curaban con el pabilo de una vela mojado en su saliva, curanderos que practicaban benzeduras, curaban bicheras a los animales, sellaban quebraduras o quitaban el mal de ojo, convivían con los médicos del agua fría, como Pancho Sierra, que ese mismo año había tenido su epifanía. Era tal la ascendencia de estas figuras en la campaña que tras los sucesos de Tandil se habló de una amenaza de “revolución de los curanderos” en toda la provincia.

Las explicaciones sobre este fenómeno de mesianismo gaucho, único en su especie, han sido múltiples. Se habla de la situación de crisis estructural que volvía caduca la figura del gaucho; no habiendo caudillos, como en las provincias, y sustituidos los caminos de su articulación a un sistema social que los acogiera, la solución mesiánica para vehiculizar la protesta se volvió plausible. Pero el paternalismo y la presencia de un canal político abortan cualquier intento mesiánico; el caudillismo impide el mesianismo. En el cruce de razones políticas (el enfrentamiento entre mitristas y alsinistas, la efímera reposición imaginaria del rosismo tras la derrota de Buenos Aires en Cepeda) con protagonistas notorios como Ramón Gómez, el protector de Solané, sumados a las catástrofes humanitarias que fueron las plagas bíblicas -el cólera producto de la guerra del Paraguay, y, en el mismo 1871, la fiebre amarilla- conmovían el universo conocido hasta entonces por el gauchaje. Así como en la Vuelta José Hernández narra el sacrificio del niñito italiano durante la peste que asola a la tribu donde se refugiaron Fierro y Cruz, la elección de un enemigo externo, un extranjero, estaba en la naturaleza del momento que atravesaban las pampas. Incluso, pocos años antes Tandil había sufrido la invasión del general Pedro Rosas y Belgrano, aliado a las tribus pampas; 100 cristianos y 500 indígenas identificados con la divisa punzó entraron a la ciudad y designaron al propio Gómez como jefe comunal. Por otra parte, el mitrista Benito Machado sería elegido como padrino de confesión por los acusados. Afinidades cruzadas, no agotan la explicación del fenómeno.

Casi no hay movimiento destituyente que no tenga como motivo más o menos evidente no pagar impuestos o deudas. Y no hay movimiento destituyente que no se invista de los oropeles de la ideología, cualquiera sea, incluida, por supuesto, la creencia en algún tipo de sacralidad. Un contemporáneo de los hechos, Carlos Marx, escribía ante los lenguajes arcaicos con que se engalanó el golpe brumario de Luis Bonaparte, que cada época se viste con las ropas usadas de épocas anteriores. El pulpero enriquecido a costa de la marginación del gaucho, a quien vuelve presa de un sistema de créditos que lo coloca en deuda permanente, concitó la ira de bandidos rurales, cuatreros, e incluso estancieros, que aprovecharon la asonada mística, en la que hallaron un lenguaje que dio sentido a su frustración.

La expectativa apocalíptica se imbricaba con los mitos mapuches del diluvio, que ubican en las montañas del Este el lugar del suceso. Hacia fin de siglo unos científicos franceses definieron a la piedra movediza como un “templo megalítico creado por gigantes”. Cayó en 1912. El lugar de la piedra había sido donado a la ciudad por Ramón Santamarina.