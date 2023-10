En una pantalla chica donde abundan las discusiones, los gritos y los formatos de concursos, El Nueve apuesta a renovar sus noches con una propuesta que pretende entretener y divertir. Desde el 9 de septiembre, de lunes a viernes a las 22, el canal pondrá al aire Bienvenidos a ganar, un ciclo de entretenimientos, premios y humor con el que intentará reforzar su prime time, haciendo dupla con Bendita, el clásico de la emisora. El flamante ciclo estará conducido por Laurita Fernández, la bailarina y actriz que así retornará a la pantalla donde debutó como animadora en Combate, ciclo en el que estuvo estuvo al frente durante cinco años. “Estoy muy contenta de regresar a esta emisora, donde fui muy feliz y me dieron aquella primera oportunidad. Que en aquel momento hayan confiado en mí a ciegas fue muy importante. Y me alegra que ahora me vuelvan a convocar para estar en el prime time. Es un placer”, afirma Fernández a Página/12.

Producido por Kuarzo Entertainment, Bienvenidos a ganar es una suerte de continuidad de Bienvenidos a bordo, el programa que la animadora condujo durante dos años en El Trece. “En realidad, es una nueva propuesta para el canal, pero es una continuidad y una evolución del ciclo que veníamos haciendo. Con nuevas secciones, manteniendo otras que a la gente les encanta, pero fundamentalmente conservando el espíritu de pasarla bien y divertirnos”, detalla Fernández.

Acompañada por Hernán Drago como jurado, la actriz y bailarina tendrá como compañía en esta nueva etapa a Angela Leiva y Diego Ramos. Las puertas giratorias volverán a ser parte de los juegos, con la novedad de que pasarán por el ciclo aquellos participantes de otros programas o concursos a los que años atrás no les fue bien; o la puerta de la fuerza donde los participantes deberán mover “al grandote o a la grandota”. Otra novedad de Bienvenidos a ganar es que todas y todos quienes ganen los diferentes juegos tendrán la posibilidad de elegir una llave para intentar abrir una caja fuerte que contiene una suma de dinero que se irá incrementando semana a semana.

“Hay mucho formato de talentos y concursos rígidos en la tele”, afirma la animadora. “La idea era hacer un programa que se diferenciara, con una propuesta distinta a la que abunda en la tele. Nuestro objetivo es que el público encuentre en Bienvenidos… la posibilidad de divertirse, con mucho humor y juegos. Creo que el tandem que podamos hacer con Bendita, que es un programa histórico, va a potenciar la noche de un canal que tiene mucha concepción de equipo. No digo que no pase en otros canales, pero en El Nueve se nota mucho esa idea”.

Si bien su formación primaria es como bailarina, participando en distintos musicales, Fernández cuenta que desde muy chica se interesó por la animación. “Era bailarina y para llegar a fin de mes empecé a hacer shows de animación en cumples de 15 y casamientos -cuenta la conductora-. Hacíamos siete u ocho shows por fin de semana. Y ahí miraba mucho al animador, me gustaba el rol de entretener e improvisar y jugar con la gente. Y así fue que aprendí, de la observación, porque yo sabía que la carrera de la bailarina era más finita, como la del futbolista. En cambio, la de animación tiene plazos más largos. Y una vez que empecé, me encantó poder relacionarme con la gente, improvisar y divertirme. Siempre intentando que el vínculo sea genuino, que no haya nada actuado y que tenga mucha verdad”.

A lo largo de este tiempo oficiando de conductora de ciclo de entretenimientos, Fernández dice haberse sorprendido de las motivaciones por las que la gente decide participar de los programa de TV: “Obviamente que la motivación económica existe y todos quiere ganar. Pero en este tiempo me di cuenta que la mayoría de la gente no viene por el dinero, sino que necesitan divertirse, jugar. La gente necesita pasar un buen momento. Vienen por ese ratito de poder divertirse, estar en la tele y ver la repercusión que tiene entre su familia y sus amigos”, completa.