* Atención podcasteros sobre homicidios. Only Murders In The Building (Star+) se aseguró su continuación para una cuarta temporada. Por otro lado, Based on a True Story, protagonizada por Kaley Cuoco y Chris Messina, tendrá lugar en Universal+ antes de que termine 2023. La comedia sigue a una pareja fanática del "True Crime" que descubre a un asesino serial y se le ocurre la idea de capitalizar su hobby haciendo un programa sobre el caso. El futuro de Ava y Nathan se reduce a tres opciones: muerte, prisión o fama.



* El próximo jueves 12 HBO MAX estrenará la cuarta y última temporada de Doom Patrol. La pintoresca banda de paladines venidos a menos incluye a un piloto de pruebas gay poseído por un letal espíritu eléctrico (Matt Bomer), un cyborg (Joivan Wade), un cerebro en un robot (con la voz de Brendan Fraser), y una chica rebelde con 64 personalidades diferentes, cada una con su propio superpoder (Diane Guerrero). "Más superhéroes en tevé, justo lo que el mundo necesitaba”, se dijo alguna vez en esta entrega llena de sarcasmo y existencialismo encapotado que está llegando a su fin.

* El próximo 23 de octubre, Film & Arts estrenará la novena temporada de Endeavour, el joven Morse. El final de la precuela de Inspector Morse nos ubica en 1972, con el protagonista investigando una desaparición en el corazón de una renombrada orquesta de Oxford. El detective (Shaun Evans), junto al incansable Fred Thursday (Roger Allam), tres episodios, un policial con misterio, elegancia y prosapia brit.

El personaje

Sylvie Laufeydottir de Loki (Sophia Di Martino). Una variante de Loki que andaba vagando por todos los planos marvelitas hasta dar con el Dios de la mentira. Creadora de varios apocalipsis, artera y enemiga número 1 de quienes controlan el orden temporal, enamoró a Loki. Lo cual es lógico, el protagonista cayó rendido ante sí mismo, pero con estrógenos asgardianos.