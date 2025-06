Un 7 de junio de 1958 nacía en Minneapolis, Minnesota, una leyenda: Prince Rogers Nelson. Influenciado principalmente por Stevie Wonder, el joven Prince comenzaría su recorrido musical a muy temprana edad con su primera formación: Grand Central. Allí se encargaba de la guitarra y los teclados. Corría el año 1971 y, junto a sus compañeros de escuela, interpretaban covers de The Commodores, Santana, James Brown, por nombrar algunos.

Su incansable ritmo de trabajo no tardó en dar frutos: en 1978 vio la luz su álbum debut, For You, con una firma en la contratapa que ya hablaba por sí sola del talento arrollador y la disciplina del artista: “Producido, arreglado, compuesto y realizado por Prince”. Se registran 27 instrumentos sonando en el disco. Sí, todos ejecutados por él.

Esta singular presentación fue apenas el puntapié de un recorrido musical que marcaría a generaciones enteras. Discos como Dirty Mind, Controversy, 1999, Purple Rain, entre otros, lo posicionaron año tras año en lo más alto.

Su carrera estuvo plagada de hitos tan espectaculares como su tremenda capacidad creativa y su pasión desbordante por la música. Si nos corremos un poco de su faceta solista, encontramos una enorme cantidad de colaboraciones y creaciones para otros artistas: desde composiciones hasta producciones de lo más diversas. Podemos mencionar “I Feel For You” para la mítica Chaka Khan, “Nothing Compares 2 U”, clásico de los ‘90 interpretado por Sinéad O'Connor, y su participación estelar —e inmortal— en la guitarra de “Like a Prayer” de Madonna.

Prince no sólo revolucionó la música, sino que también expandió su estética al plano audiovisual. En 1984, Purple Rain, dirigida por Albert Magnoli, marcó su debut en el cine. La película sería galardonada al año siguiente con un Oscar a la mejor banda sonora. Tiempo después, daría sus primeros pasos como director con Under the Cherry Moon (1986), donde además de protagonizar, compuso el soundtrack.

En 1989, con el regreso de Batman a la pantalla grande bajo la dirección de Tim Burton, Prince volvió a dejar su huella con una nueva banda sonora: el álbum homónimo al film fue su disco número once. Un año más tarde, como si fuera una secuela no declarada de Purple Rain, irrumpió con Graffiti Bridge, dirigida y protagonizada por él mismo en el rol de The Kid. Contó con participaciones estelares como la legendaria Mavis Staples, el icónico George Clinton y Morris Day junto a su banda The Time. Como no podía ser de otra manera, la banda sonora también corrió por cuenta de Prince, quien por tercer año consecutivo se ubicaba en lo más alto de los rankings musicales.

Prince en nuestro país

Prince en acción durante el Festival Rock & Pop, Buenos Aires, 1991.

El año 1991 arrancaba con todo, y en el marco del Festival Rock & Pop, la llegada de Prince a nuestro país se concretó en la segunda jornada del evento. Su visita generó una enorme expectativa, tanto en el público como entre sus colegas.

“Prince es un músico avanzado. Pude comprobarlo en la prueba de sonido, sin una persona en el estadio, y me volví loco. Quizá a mucha gente se le haga incomprensible su música, pero a mí me deslumbró”, fueron las palabras de Luis Alberto Spinetta, espectador de lujo en la previa al show.

Durante esos días —y también después— se habló bastante, y a veces de más, sobre la duración del recital y la cantidad de público presente (unas 25.000 personas en el estadio Monumental). Pero sin lugar a dudas fue una experiencia inolvidable. Acompañado por su formación New Power Generation, Prince interpretó grandes éxitos como Purple Rain, Take Me With U, e incluso una versión de Nothing Compares 2 U, por mencionar solo algunas piezas.

Charly García, también presente en el show, lo resumió así: “No me parece nada nuevo; hace rato que lo conozco. Que haya tocado en Buenos Aires me parece un milagro. Para mí no fue corto, si seguía me desmayaba. Fue demasiado, para muestra basta un botón. Él es un verdadero transgresor, se puede tomar atribuciones de cualquier tipo. Yo tenía miedo, soy fanático de Prince. Él es el mejor músico del mundo. El que hable mal de Prince se las va a tener que ver conmigo”.

En palabras del propio Prince: “Un espíritu fuerte trasciende las reglas”. Y así fue: no sólo trascendió las reglas, sino también el tiempo. Hoy su legado sigue intacto, inspirando y guiando. Un símbolo de libertad. Larga vida al artista por siempre recordado como Prince.

*Artista y activista antirracista afroargentino de DIAFAR.