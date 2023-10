Unión de Santa Fe superó 1-0 en tiempo de descuento a Sarmiento de Junín en el estadio 15 de Abril y se alejó de la zona de descenso, en un partido disputado este domingo por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.



Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado sin goles, Nicolás Orsini, quien antes había errado un penal, convirtió de cabeza el tanto para la victoria del conjunto de Cristian "Kily" González.





En la primera parte, el equipo local tuvo mejor manejo del balón, presionó y llegó al área rival, pero no tuvo precisión en la definición final; en tanto el visitante especuló con contraataques para llevar peligro al área del equipo santafesino, pero también careció de exactitud.



En el complemento se repitió el mismo esquema, con el anfitrión buscando la victoria y Sarmiento parado de "contra" para sorprender a la defensa del equipo tatengue.



En una pelota parada que ejecutó Enzo Roldán, el balón pegó en la mano de Juan Insaurralde y el árbitro Pablo Echavarría sancionó el penal que ejecutó Orsini, aunque el arquero José Devecchi le contuvo el balón.



La jugada debió repetirse, ya que el arquero ex San Lorenzo saltó y se adelantó sobre la línea en la ejecución del penal, pero el árbitro no fue advertido por el VAR, ni por el juez de línea.



En los instantes finales, cuando el partido finalizaba sin goles, de un tiro de esquina ejecutado por la izquierda de Kevin Zenón, el centro fue cabeceado por Orsini en el medio del área y convirtió así el gol del triunfo para redimirse de la falla en el penal que antes había malogrado.

El resultado ubicó a los santafesinos en la séptima posición con 11 puntos en la Zona B y en la Tabla Anual subió a la vigésima ubicación con 41 unidades, para alejarse de la zona de descenso; en tanto el Verde se colocó octavo con 10 unidades y sigue vigésimo primero con 40 puntos.



En la próxima fecha, Unión de Santa Fe se medirá en La Bombonera ante Boca Juniors, en tanto que Sarmiento recibirá en Junín a Racing Club.