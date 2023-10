A dos semanas de las elecciones, Patricia Bullrich y Javier Milei volvieron a alzar sus propuestas de ajuste y flexibilización de los derechos laborales. Esta vez con el foco puesto en la eliminación o el recorte de las indemnizaciones por despido, durante el debate presidencial dieron pistas acerca de cómo avanzarán sobre un derecho clave para millones de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Qué régimen quieren implementar, qué dice la plataforma de cada uno y la reacción del sindicalismo.



Patricia Bullrich y un plan de recorte para beneficiar a empresarios

“Las indemnizaciones deben ser justas para las dos partes”, disparó Bullrich en pleno debate. La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio evitó dar presiciones, aunque en su entorno explicaron a Página|12 que el plan es sostener los pagos por despidos sin causa establecidos en la ley de Contratos de Trabajo y se desmarcan de la propuesta de Milei, que quiere un esquema de eliminación total e ir hacia el modelo de la UOCRA mediante la creación de un fondo de desempleo.



Un economista que trabaja en el equipo de Bullrich planteó que el foco estará puesto en una reforma respecto de las multas que deben pagar los empresarios por despidos sin causa, que incrementan los montos que se deben abonar a los trabajadores despedidos en un juicio. “Hay que modificar o eliminar las multas que presumen irregularidades en la contratación”, indicó una fuente cercana a la exministra macrista.



De hecho, a finales de 2022, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para eliminar las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado, bajo el argumento de que el sistema vigente “fracasó” y no ayudó a generar más empleo registrado. El objetivo es “incentivar” a los empleadores a que registren de forma espontánea a los trabajadores y que, en caso de que no suceda, se apliquen sanciones “más razonables”.



En Juntos por el Cambio repiten un libreto de larga data y hablan de una “mafia” y una “industria” de los juicios laborales. “Un 60 por ciento del dinero de una indemnización de lo quedan los abogados”, afirman. La semana pasada, la propia Bullrich dijo en el Coloquio de IDEA que las indemnizaciones “son una espada de Damocles” sobre las empresas. “Vamos a un esquema de 3 años-3 sueldos, 10 años-10 sueldos”.



En el equipo económico de Bullrich plantean la necesidad de dar incentivos a las pequeñas y medianas empresas mediante la baja de impuestos. “Puede ser con la modificación de los períodos de prueba o la reducción de los costos impositivos para pymes con menos de cinco trabajadores”, señalan. “Con los sectores más grandes es difícil porque tiene un costo fiscal mayor”, remarcan.



La motosierra de Milei sobre las indemnizaciones

El candidato a Presidente de La libertad avanza le quiere pasar la motosierra a los derechos laborales y en su propia plataforma electoral blanquea la eliminación de la indemnización por despidos sin causa “para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad”.

En el debate, sin embargo, evitó hablar de la eliminación del pago a los trabajadores echados y se limitó a hablar de un plan de reducción de penalidades y modernizar el sistema laboral.



La plataforma electoral de La libertad avanza.

Milei repitió en varias ocasiones que quiere repetir el esquema de indemnizaciones que se aplica a los trabajadores de la construcción. En la actualidad, el convenio colectivo de la UOCRA prevé un seguro de desempleo en el cual el empleador deposita el 12 % del salario mensualmente al fondo durante el primer año de la relación laboral y cae al 8 % a partir del segundo. Ese dinero se deposita en una cuenta que genera intereses para el trabajador y sustituye a la indemnización en caso despido.



El libertario busca impulsar una reforma laboral con una profunda quita de derechos, que además de las indemnizaciones elimina la actual ley de Riesgos de Trabajo y blanquea abiertamente que quiere “achicar al Estado” mediante la oferta de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas y la eliminación de contratos.



Además, Milei quiere plantea en su plataforma que quiere avanzar en la reducción de las cargas patronales y amenaza con meterse de lleno al interior de la voluntad de los trabajadores al impulsar la “limitación temporal de los mandatos sindicales”.



“Va a haber una gran resistencia”: la respuesta de Pablo Moyano

El secretario General adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, destrozó las propuestas de Milei y Bullrich sobre la eliminación de las indemnizaciones, advirtió que la derecha “quiere gobernar para los empresarios” y adelantó que en caso de que avancen en un recorte de los derechos laborales “va a haber una gran resistencia en las calles”.



“La derecha nos está diciendo en la cara lo que nos va a sacar. En cambio, Sergio Massa defiende los derechos de los trabajadores, hablar de cumplir con los acuerdos de las paritarias”, remarcó Moyano ante la consulta de Página|12. “Tienen odio y desprecio a los trabajadores”, remarcó el sindicalista, que lamentó que tanto Bullrich como Milei “quieran sacarle derechos a los laburantes”. Para Moyano, la elección del 22 de octubre “es de vida o muerte”.

Además, el líder de Camioneros le respondió a Bullrich, quien durante el debate lo volvió a atacar. “Está tercera cómoda y tiene bronca. Ayer fue un mamarracho, no llevó propuestas, agredió a los candidatos, cree que insultando o amenazando la gente la va a votar. Hace 20 años se peleó con Hugo (Moyano, su padre), hoy conmigo, en unos años se va a pelear con mi nieto”, remarcó Moyano. “Bullrich habla como si viniera de otro planeta, que se haga cargo de los muertos del 2001 y del desastre económico del macrismo”, reclamó el sindicalista.