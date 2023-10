El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, no deja un frente sin abrir: luego de declarse antiderechos, negacionista, anticomunista y de reivindicar la dictadura genocida, ahora se metió en el mundo del fútbol. Específicamente, apuntó contra Boca Juniors y acusó a su vicepresidente y uno de los máximos ídolos del club, Juan Román Riquelme, de haber llegado a la institución para "robar", verbo que utiliza cada dos por tres.



"Yo era de Boca, era intensamente de Boca, hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar", sostuvo Milei en una entrevista radial, tras destacar que "durante los '90 con Boca nos hemos hecho una panzada", dijo, con un ¿guiño para Macri? Lo extraño que en la mayoría de triunfos que cosechó el Xeneize no fue gracias a la gestión del líder del PRO, ni tampoco a las directivas que daba Milei desde el banco, sino a la gambetas y asistencias del que Milei desprecia.

Sin embargo, su bronca contra los referentes del Club Xeneize no terminó allí: "Tuve un período anti Boca que fue cuando lo repatriaron a (el exmediocampista y extécnico de Racing Fernando) Gago; ese chico es un oxímoron, era como de (la feria) La Salada, porque no tenía marca", aseguró el libertario.

Y continuando el recorrido de su historia de cómo llego a ser exhincha y su embestida contra el actual vice de Boca, añadió que "cuando lo trajeron a Riquelme empieza una tercera etapa nefasta".

Milei amplió su opinión sobre el fútbol argentino al sostener que "la Argentina tiene problemas para tener buena inserción internacional en materia de clubes, porque no podemos pagar por jugadores de alto rendimiento", sin comentar, acaso, que Boca está en la final de la Libertadores.

Pese a sus contundentes críticas, no todo parece ser tan malo en el mundo Boca para el candidato libertario. En otro tramo de la entrevista reconoció que "cuando se retiró (el delantero Martín) Palermo me generó tanta tristeza que no pude ir" más a la cancha, y resaltó que "tengo palco y estrella en el museo" del club de la Ribera.

Angelici y Macri

Asimismo, pese a criticar Angelici, el exdirigente de Boca que fue operador judicial de Mauricio Macri, Milei elogió al expresidente argentino y aseveró que es "una figura que tiene reconocimiento internacional". "Yo creo que Macri merece un reconocimiento porque es una figura que internacionalmente, tiene reconocimiento y es un gran representante del país", enfatizó.

"A mí me parece fabuloso cuando él dice que 'si se llegara a dar el caso de que gana Milei y hace las reformas que corresponde, espero que mi fuerza política lo acompañe'. Lo que yo veo es que el resto de las fuerzas políticas, lo dije antes y lo vuelvo a sostener, son unos mediocres que no están a la altura de las circunstancias", completó.