En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires celebró la Jornada por el Derecho al Desarrollo, la novena edición de la serie de encuentros "Derecho al Futuro". El auditorio Diego Armando Maradona celebró a lo largo de la jornada cuatro paneles donde funcionarios, científicos y productores bonaerenses dieron su punto de vista respecto al presente provincia y nacional, cruzado por los debates surgidos del escenario electoral.

El primer panel de la jornada del lunes, dedicado al Desarrollo Económico, contó con la presencia de Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo secundado por el subsecretario de Finanzas, Agustín Álvarez, y el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca.

López aprovechó el panel para hacer un mapeo de la situación económica desde la perspectiva provincial. El ministro trazó un eje transversal que se mantuvo a lo largo de su exposición: "No se puede hablar de desarrollo económico sin pensar en el Estado presente".

"Se trata de una postura previa a la práctica", dijo el funcionario, que diferenció su posición de los lineamientos liberales, aquellos que "no conciben el desarrollo económico, sino que mencionan al desarrollo como un derrame del crecimiento". En contraposición a las ideas que plantean macristas y libertarios, López señaló que "todos los países que se han desarrollado lo han hecho mediante políticas públicas económicas".

Luego de exponer una serie de gráficos que sirvieron para dar cuenta de la presencia del Estado en la vida económica provincial, López señalo que en los momentos en que la actividad económica ha crecido lo hizo "de la mano con un Estado que invirtió más en empleo y en generación de riquezas". Al destacar el peso de la inversión estatal, el ministro subrayó otro de los ejes que atravesaron su panel: "Buenos Aires tiene un problema estructural de falta de recursos, y eso se debe al Sistema de Coparticipación Federal".

La coparticipación

La coparticipación es un mandato de la Constitución Nacional. Allí se señala que los recursos deben distribuirse de manera equitativa y que todos los argentinos, sin importar donde nazcan, tengan igualdad de oportunidades. Pese a ello, el Estado bonaerense recibe apenas el 21 por ciento de los recursos del Estado Nacional, lo que posiciona a Buenos Aires como la provincia con la inversión per cápita más baja de todo el país. "Entre 1973 y la actualidad, la Provincia perdió más de seis puntos de coparticipación, y esto tiene que ver con una cuestión que va más allá de la teoría y los pensamientos sobre el rol del Estado", aseguró López que agregó que "cuando el sistema distribuye los recursos genera una fuerte inequidad, y Buenos Aires es la principal perjudicada, se genera una situación en la que no se pueda invertir debidamente".

Buenos Aires representa el 38 por ciento de la población argentina, y allí se genera el 50 por ciento del valor de la industria, el 37 por ciento de la producción agraria y el 35 por ciento de las exportaciones. En la provincia, además, vive el 39 por ciento de los niños y niñas de la Argentina, pero los indicadores demuestran que el territorio es de los más vulnerables del país. De los impuestos con los que el Estado Nacional recauda el fondo de coparticipación, el 37 por ciento se recauda en Buenos Aires, pero sólo regresa el 21 por ciento. Para el ministro de Hacienda, "no hay nada que fundamente por qué la provincia recibe ese porcentaje de los recursos de la coparticipación".

"Esto es clave porque se habla que la provincia gasta muchos recursos y que hay que recortarlos, pero la Provincia tiene pocos recursos y eso redunda en la baja inversión", aseguró el ministro que agregó: "A pesar del esfuerzo que hacemos desde esta gestión, porque creemos que el Estado debe invertir, somos de las más deficitarias en términos fiscales. No gastamos menos, ni ahorramos para generar superávit, Buenos Aires invierte, apuesta y destina sus recursos a un Estado presente".

Luego de destacar que la coparticipación "es la base del problema", y que la discusión al respecto se da "en todos los ámbitos posibles", López señaló que a lo largo de la gestión, la Provincia buscó revertir la situación y mejoró su participación en la distribución de ingresos. "Si bien sigue perjudicada con su 21 por ciento, la provincia compensa brevemente esa pérdida en la entrega de otros recursos que se distribuyen, lo que permite alcanzar un porcentaje del 25 por ciento".

Si bien los recursos de cada jurisdicción se nutren de la coparticipación, estos también cuentan con otra fuente, que es la recaudación propia. En lo que a Buenos Aires respecta, allí se genera otro debate de la actualidad, que desde la posición del oficialismo, se centra en que "los tributos plenamente provinciales tengan más progresividad".

Los recursos propios de Buenos Aires provienen del impuesto de ingresos brutos, que alcanza a el 70 por ciento de la población. En su exposición, el ministro dijo que buscan que "ese impuesto pese menos", y que "sean más los impuestos de patrimonio", lo que genera "una discusión política, ya que otros espacios están muy interesados en defender los intereses de los que más tienen".

"No es una batalla sencilla porque implica generar recursos mediante el pago de aquellos que más tienen, pero la venimos dando, ya que siempre buscamos darle mayor peso a los impuestos patrimoniales, y que tengan una lógica que permita generar mayor presión sobre los que más riquezas tienen", dijo el ministro. Pese a mencionarlo, López aclaró que cuando se observan los bajos recursos de la provincia, la explicación no está en la recaudación propia, ya que allí no desentona con respecto a otras jurisdicciones. "Buenos Aires no recauda poco, sino que recibe poca coparticipación", insistió.

La deuda

Otro tema que el ministro considera indispensable a la hora de analizar los recursos provinciales es la deuda. Sobre ese tema, señaló que la gestión recibió una provincia "endeudada en niveles insostenibles". A partir de la política que llevó adelante el gobierno provincial de la macrista María Eugenia Vidal, que se endeudó en dólares en mercados extranjeros, López destacó que "era imposible que el Estado afronte los vencimientos que dejó la gestión anterior". A partir de ello, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense encaró una reestructuración de la deuda y revirtió los perfiles de vencimiento. En 2020, luego de la gestión del PRO, la provincia destinaba más de 1.500 millones de dólares al año en deudas. Producto de las medidas implementadas de allí en adelante, el Estado bonaerense ahorrará 4.655 millones de dólares hasta 2027, que según destacó el ministro, fueron y serán invertidos en Centros de Atención Primaria de la Salud, computadoras del Conectar Igualdad, Ambulancias, Patrulleros, Viviendas, Redes de agua potable y en Vialidad.

El financiamiento multilateral para obras destinadas al desarrollo a largo plazo también se puso sobre el tapete del panel "Desarrollo Económico". López volvió a la carga contra la gestión Cambiemos al señala que entre 2016 y 2019 la gestión dejó de lado créditos destinados a la infraestructura y abandonó su ejecución para "dedicarse a maximizar el financiamiento del mercado vinculado a dólares caros y de corto plazo". En contraposición, indicó que desde la llegada de a administración que comanda Axel Kicillof, se "busca una financiamiento más responsable, a tazas bajas y a largos plazos". Según los gráficos expuestos, en 2019 el 4 por ciento de la inversión estaba destinado a la inversión del capital y el 20 por ciento a la deuda. A fines de 2023, la gestión oficial alcanzará el 8 por ciento en inversión de capital, con tan solo un 4 por ciento abocado a la deuda.

Expresó el ministro López: "Tener un Estado presente significó reordenar las prioridades. Ahora contamos con más recursos de origen nacional, una estructura acorde y financiamientos que mejoraron el nivel de inversión en la provincia. Generamos una inversión real y el único gasto que disminuyó fue el que está destinado a las deudas". "La gestión de Vidal hizo lo contrario, se endeudó en dólares y no destinó recursos a Salud, Educación, Infraestructura y demás". Y sentenció: "Estos números ilustran qué significa un Estado presente, y permiten saber y tener la convicción de que el Estado es clave para avanzar al desarrollo económico. Para que eso ocurra y tenga un efecto positivo y duradero, es necesario que la Provincia tenga recursos para destinarlos a donde se debe".

Los encuentros Derecho al Futuro, que se llevan a cabo en universidades provinciales y nacionales situadas en el territorio bonaerense, fueron ideados y son organizados por la Jefatura de Asesores del Gobernador. Estos eventos, que reciben a miembros de la comunidad educativa, científica y a integrantes del campo popular, tiene como objetivo debatir acerca de las acciones que lleva adelante el gobierno encabezado por Axel Kicillof. Con el eje centrado en el desarrollo, la Jefatura de Asesores que comanda Carlos Bianco dispuso cuatro paneles: Desarrollo Económico, Desarrollo Sustentable, Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo con Equidad de Género.