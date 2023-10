Agustín Rossi se sumó a las voces que responsabilizan a Javier Milei de alentar una corrida bancaria y lo acusó de “fomentar un escenario de mayor inestabilidad para lograr sus objetivos” electorales, en lugar del bienestar de los argentinos.

Por este motivo, lo calificó como “un canalla de candidato a presidente” porque “no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina ni los argentinos”.

"No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Le preocupan más sus perros que los argentinos", afirmó el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP, en una entrevista a radio Delta.

"Una irresponsabilidad enorme"

El también jefe de Gabinete se refirió a las declaraciones que ayer hizo Milei cuando fue consultado acerca de la continua suba del dólar y recomendó invertir en la divisa. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, disparó.

Rossi advirtió que es de "una irresponsabilidad enorme" recomendar retirar el dinero de los bancos y comprar dólares en lugar de renovar plazos fijos y contrastó esta postura con la que tuvo el presidente Alberto Fernández luego de las PASO de 2019, cuando ante la corrida que enfrentaba Mauricio Macri expresó públicamente que el dólar estaba "bien en ese lugar", con el objetivo de parar la suba.



"En los contextos electorales presidenciales siempre hay turbulencias bancarias y cambiarias. A esto se le suma un candidato que plantea que va a dolarizar y que durante la semana pasada dijo que cuanto más alto este el dólar es mejor para las posibilidades de dolarizar. Esto genera desprotección a los que viven en pesos y que no tienen la posibilidad de comprar dólares", apuntó Rossi.



El candidato aseguró, además, que “es mentira que vamos a tener una dolarización” si gana Milei, sino que va a haber “500 monedas más porque lo primero que van a hacer las provincias a las que no le manden la plata de coparticipación es empezar a emitir su propia moneda, como sucedió en los ‘90”.



"Dice que no va a comercializar con China ni Brasil y son los dos principales socios comerciales. Es obtuso ideológicamente", subrayó y agregó que un eventual gobierno de Milei va a ser "un periodo nefasto para la democracia y las libertades individuales".



Por otra parte, auguró una buena performance de la fórmula que él integra con el ministro de Economía, Sergio Massa. "Se van a llevar una sorpresa. Nosotros vamos a estar en el ballotaje sin dudas. Después quién esté de los opositores es una pelea entre los opositores", afirmó y puntualizó que Massa es "el candidato que más propuestas ha generado".