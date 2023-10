Este lunes Boca goleó 5 a 1 a Nacional de Uruguay en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia, por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Las dirigidas por Florencia Quiñones quedaron a un paso de clasificar a cuartos de final.

Con goles de Camila Gómez Ares (2), Kishi Núñez (penal), Raquel Polich y Carolina Troncoso, Boca se impuso 5 a 1 a Nacional de Uruguay y dio un paso muy importante de cara a la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2023 que se disputa en Colombia. Oriana Fontán, de penal, anotó el único tanto de las uruguayas.

Las Xeneizes suman 4 puntos en dos partidos, con 6 goles a favor y 2 en contra y una diferencia de +4 que las deja con un pie y medio en la siguiente fase. La única chance de que queden eliminadas sería una derrota con Internacional de Porto Alegre, líder del grupo con 6, en la tercera y última fecha y una victoria de América de Cali ante Nacional, aunque las colombianas deberían también mejorar su actual -2 de diferencia de gol.

Tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores femenina.

En la edición 2022, las Guerreras llegaron a la final, en la que cayeron 4 a 1 frente a Palmeiras. La versión femenina del torneo de clubes más importante del continente americano se juega desde 2009 y hasta el momento ningún equipo argentino la ha podido ganar, con un amplio dominio de las brasileñas que se consagraron en 11 de las 14 ediciones.

De hecho el último subcampeonato de Boca, que ya había obtenido el tercer puesto en 2010, fue la mejor participación argentina en la competencia. En 2015 y 2017 UAI Urquiza y River completaron el podio.

Las Guerreras se enfrentarán a Inter de Porto Alegre este jueves desde las 17:30 en el Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá, en el cierre de la fase de grupos.

Entradas para Boca vs Talleres por Copa Argentina

Hoy martes 10 de octubre el primer equipo masculino de Boca enfrentará a Belgrano por la fecha 8 de la zona 2 de la Copa de la Liga 2023. Más allá de la urgencia del plantel de Jorge Almirón por sumar puntos y posicionarse mejor en el plano local tras un irregular arranque, los focos y las consultas están puestas en la venta de entradas para el partido del próximo domingo ante Talleres de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Desde la organización de la Copa Argentina ya dieron a conocer la información correspondiente a la venta de entradas de los otros tres encuentros de cuartos de final —Huracán vs Estudiantes, Chaco For Ever vs Defensa y Justicia y San Lorenzo vs San Martín de San Juan—, pero nada acerca del duelo entre el Xeneize y la T.

Las únicas entradas que sí salieron a la venta son las del programa de hospitalidad FAN VIP, que ofrece un servicio con ubicaciones privilegiadas para ver los partidos y otro tipo de comodidades varias. Estos boletos, que se consiguen a través del sitio web de Autoentrada, cuestan $90.000 y $340.000 el pack de cuatro.

