La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cruzó a Fernando Iglesias y lo expuso públicamente por las bravuconadas que le decía fuera del micrófono durante la sesión especial que pretendía tratar la reforma de la Ley de Alquileres y el proyecto Compre Sin IVA. "¿Por qué no me decis de frente pelotuda como estas diciendo por lo bajo? Sos un misógino maleducado", le espetó Moreau, entre los silbidos del recinto. "Cobarde y maleducado. Macho de vitrina sos vos. A mi no me vas a faltar del respeto", lo cruzó.

La sesión venía de cinco horas de homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamentos cuando, repentinamente, el recinto se sacudió con gritos y murmullos. La diputada Graciela Camaño estaba, en ese momento, proponiendo tratar en comisión un proyecto para que a los animales se los considerase "seres sintientes" y nadie en la Cámara de Diputados estaba prestando mucha atención. "Muchos se ríen cuando se tratan estos temas, pero viene mucha mas gente cuando se tratan temas que cuando se tratan otros constitucionales. No se rían tanto que son temas que la sociedad está pidiendo que tratemos", interrumpió Cecilia Moreau, respaldando la iniciativa de Camaño. Le estaba por dar la palabra al presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, pero su rostro se transformó: "¿Qué pasa Iglesias? ¿Por qué no me decis de frente pelotuda como estas diciendo por lo bajo?", lanzó.

Comenzaron los gritos. Iglesias se empezó a quejar, pero Moreau fue tajante: "Cobarde y maleducado. Macho de vitrina sos vos. Callate, a mi no me vas a faltar del respeto", lanzó, entre los aplausos del recinto.

Héctor Stefani (PRO), que se sentaba al lado de Iglesias, intentó mediar. Pidió la palabra y buscó explicar que no había dicho eso, pero Moreau zanjó: "Dijo '¿quién se cree que es esta boluda'?". Iglesias después intentó desmentirlo, pero ningún otro diputado de Juntos por el Cambio tuvo interés en salir en su defensa.