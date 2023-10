La cantante folclórica e hija del recordado "Chango" Nieto, Carla Nieto presentó su último trabajo, "Vidala para mí" -que forma parte de su tercer album- en los estudios de la AM750 y, en este marco, habló de su carrera y su relación con su padre.



"Papá es mi esencia, mi raíz, es mi todo. Soy la mayor de seis hermanos. Como éramos tantos, mi mamá no podía acompañarlo, por eso yo iba para todos lados con él. Eso me ayudó a empaparme de todo lo que es el folclore, los amigos", afirmó Carla en un charla distendida con Luis Bremer.

Asimismo, recordó que siempre estuvo "rodeada de folclore". "Siempre amé y amo esto con toda el alma y me dediqué a esto de muy chiquita. A los 14 fue la primera vez que compartí el escenario y grabé con él. Dónde él iba, yo me metía en el auto y lo acompañaba".



Sin embargo, contó una graciosa anécdota que casi la lleva por el rumbo de la música melódica: "A pesar de estar rodeada de folcloristas, yo era muy urbana (vivia en La Plata). Yo cantaba mucho Silvina Garré, Sandra Mihanovich, entonces (mi papá) me dice que vaya a ver a Paz Martínez. Cuando lo visité, me preguntó por qué quería cantar música melódica y no folclore; le dije que ya había mujeres en el folklore como Soledad (Pastorutti), Mercedes Sosa, Teresa Parodi. Esas mujeres tenían esa voz de tierra y lo mío nada que ver. Me recomendó escuchar a Maria Elena, una chica del litoral que tenia una voz muy dulce. Si eso te frena, no, anda y escucha folclore", me dijo. "Dentro mio vive el folklore", aseguró.