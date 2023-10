El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque que perpetró el sábado el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que provocó una escalada de violencia con centenares de víctimas mortales en ambos lados.

En concreto, explicó que su país ya está enviando a la zona municiones y los componentes que necesita para el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro, que Israel usó estos días contra los misiles lanzados desde la Franja de Gaza. Además, EE.UU. fortaleció su presencia militar en la región mediante el despliegue de aviones de combate, incluidos los sofisticados F-35 y F-15, y el envío al Mediterráneo Oriental de un grupo de portaaviones y destructores, entre los que destaca el buque USS Normandy, equipado con misiles antiaéreos, antisuperficie y antisubmarinos.

"Un acto de maldad pura"

"Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel", expresó el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca. "Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse, para responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa", aseveró.

"Mujeres violadas, agredidas, exhibidas como trofeos. Las familias se escondieron aterrorizadas durante horas y horas, tratando desesperadamente de mantener callados a sus hijos para no llamar la atención. Y miles de heridos, vivos, pero llevando consigo los agujeros de bala y metralla. Fue un acto de maldad pura", indicó, al tiempo que añadió que "Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el Estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos".

Justo antes del discurso, el presidente conversó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que comunicó que la respuesta de EE.UU. será "rápida, decisiva y abrumadora" y al que reiteró que las democracias como su país e Israel son más seguras cuando actúan de acuerdo con el Estado de Derecho.



Los rehenes

Hasta ahora, la Casa Blanca había confirmado que 11 ciudadanos estadounidenses habían muerto como resultado del ataque, pero Biden elevó la cifra a 14 en su reciente discurso. También confirmó que hay ciudadanos del país entre los secuestrados por Hamás. "He dado instrucciones a mi equipo para que comparta inteligencia y ponga a disposición de las autoridades israelíes a expertos de todo el Gobierno de Estados Unidos para ayudarles en la recuperación y rescate de rehenes", anunció Biden en un discurso desde la Casa Blanca.



Más temprano, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que hay que tomar en serio la amenaza de Hamás de ejecutar a los rehenes secuestrados durante el ataque a Israel. "No se puede tomar una amenaza como esa a la ligera, debido a la barbarie de la que Hamás ya demostró que es capaz", declaró durante una entrevista con la cadena televisiva CNN.

El lunes el grupo islamista amenazó con matar rehenes cada vez que Israel lanzara un ataque contra un objetivo civil en Gaza sin previo aviso. Ese mismo día, Kirby precisó que Washington no tiene "ninguna intención" de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en el conflicto entre Israel y Hamás.

La decisión de Estados Unidos de aumentar el apoyo militar a Israel no afectará la capacidad de Washington de seguir armando a Ucrania, aseguró este martes su embajadora ante la OTAN, Julianne Smith. "Sobre si el apoyo a Israel podría o no llegar a expensas del apoyo a Ucrania, no anticipamos ningún escollo importante en ese sentido", indicó a periodistas. "Pienso que Estados Unidos podrá mantenerse centrado en nuestra asociación y compromiso con la seguridad de Israel, y al mismo tiempo cumplir con nuestros compromisos y prometer seguir apoyando a Ucrania", aseguró.