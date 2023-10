En el mediodía de este miércoles Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, en la previa del partido de mañana ante Paraguay por Eliminatorias. El DT se refirió al rival, al partido inaugural del Mundial 2030, a la llegada de Boca a la final de la Copa Libertadores y la situación de jugadores como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros tantos futbolistas y tópicos.

Este jueves 12 de octubre desde las 20 la selección argentina jugará ante Paraguay en el Estadio Monumental por la fecha 3 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Fue en ese marco que Lionel Scaloni compareció ante los medios de prensa .

El equipo vs Paraguay y la lesión de Messi: ¿juega mañana?

"Todavía tenemos un entrenamiento, para él (Messi) es un entrenamiento más. Lo vimos bien y hablaremos antes del entrenamiento para definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Esa es la realidad, se lo vio bien, suelto", respondió Lionel Scaloni al ser consultado acerca de la formación ante Paraguay y la presencia o no de Lionel Messi en la misma.



A principios de septiembre Messi se resintió de una cicatriz de un viejo desgarro en el isquiotibial, lo que impidió que jugara ante Bolivia y no le permitió disputar más que un puñado de minutos con el Inter Miami. Lo vi falto de fútbol, pero de la lesión está bien, no tiene ningún problema", sostuvo hace unos días Gerardo Martino, DT del equipo estadounidense.

Tras su salida del PSG y la llegada al Inter Miami, Lionel Messi no tuvo una pretemporada completa, pero Scaloni ve que el concepto de la pretemporada no es el mismo que el de hace unos años, producto de la enorme acumulación de partidos.

"Estos chicos que están acá yo no sé si han tenido pretemporada la mayoría. Sí como se hace ahora, partido amistoso, Leo en este caso fue a competir directo. El resto ha hecho partidos en Estados Unidos, ya no es más como antes ir 15 días a la montaña a correr, a ponerte bien, no existe más eso. Hoy existe ir a jugar y el calendario implica jugar, jugar y jugar. Hay veces que pasa factura, estamos en un momento de la temporada donde los jugadores sienten el calendario. Hemos sufrido lesiones, hay jugadores que están llegando justos, es el momento de la temporada, no creo que sea solo de Argentina, es lo que hay", se lamentó.



Las lesiones de Di María, Correa y Messi: ¿pueden jugar juntos Lautaro Martínez y Julían Alvarez?

"Creo que han jugado juntos ya de entrada. Estoy abierto a cualquier cosa, ya me conocen. Dependerá del partido, de si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son 9 los dos tienen características diferentes y pueden jugar juntos. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos. Lo de las bajas sabemos que son importantes, pero no nos hacemos eco de eso. Sabemos que los jugadores que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y que incluso pueden ganarse el lugar y dejar relegados a los demás, que es lo que buscamos de ellos", expresó Scaloni, quien constantemente remarca la importancia de la competencia.

Ante la consulta por el hecho de que Daniel Garnero, entrenador de Paraguay, practicó con tres centrales —Valbuena, Gómez y Alonso—, el oriundo de Pujato expresó que si bien "siempre analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos, siempre la primera idea es hacer nuestro juego".

"En realidad no sé cómo prepararon ellos el partido porque está todo muy hermético. Puede ser que sean 3 centrales, puede ser que Junior Alonso sea lateral izquierdo, tienen diferentes maneras y con los mismos jugadores pueden hacer dos cosas", analizó.



¿Mac Allister o Enzo Fernández o los 2?

"No sé si van a jugar los dos o van a alternar, es una pregunta un poco trampa esa eh (risas). Tenemos a Leandro (Paredes) afuera, tenemos a Guido (Rodríguez), a gente que está ahí y lo ha hecho bien, pero bueno volviendo a la pregunta pueden jugar los dos, uno de volante central y el otro interno. Con nosotros en el Mundial Alexis jugó de interno, ahora en Liverpool juega de 5 y lo hace bien de las dos maneras. Igual Enzo, que a lo mejor tiene una característica un poco más marcada de llegar más al área, de pisar más, cosa que Alexis tenía añós atrás y que también lo puede tener. Creo que puede ser algo positivo para nosotros, porque aunque puedan jugar en posiciones similares lo hacen de manera diferente y nos dan otras cosas", expresó Scaloni.



Mundial 2030 en Argentina: Scaloni quiere jugar en cancha de River

"En principio una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país, eso es una alegría enorme para todos. Una satisfacción y haber podido conseguir eso me parece un logro. Sea quien sea que esté, sería un orgullo dirigir un partido del Mundial en tu país, sería enorme la alegría", celebró el DT.



Al ser consultado acerca de dónde le gustaría que Argentina juegue ese partido inaugural, el entrenador dejó en claro su preferencia por el Estadio Monumental de River: "Yo soy del interior, pero si digo Rosario me salta todo el norte encima y si digo el norte me salta otro. Que se juegue en Argentina ya está bueno y ojalá decidan el mejor escenario posible, donde pueda entrar la mayor cantidad de gente, hoy creo que es la de River , pero capaz que hacen una cancha nueva de acá a que se juegue no sé".

Los casos de Lucas Esquivel y Facundo Farías

"En cuanto a la convocatoria de la Sub-23 todos saben que hay veces que si citan ellos los clubes no mandan a los jugadores, creen que no vale. Entonces a veces nosotros tenemos que hacer la citación para la Mayor y a veces los ponemos para que los puedan mandar a entrenar con ellos. Es el caso de estos chicos, en el caso de (Lucas) Esquivel nosotros lo estamos valorando, incluso ha entrenado más de lo normal con nosotros porque es una posición en la que ante las lesiones que hemos tenido del Huevo (Acuña) en la anterior y jugadores que pueden llegar justo nos interesa verlo, es un chico muy interesante. Es el que más o menos estamos mirando para ver si puede formar parte de la Selección, esperemos que sí", se esperanzó el DT.



Por otra parte, se refirió a Facundo Farías, el delantero exColón que hoy en día es compañero de Messi en Miami: "Farías va con Masche, con nosotros no ha entrenado, es para la Sub-23, pero tiene un futuro enorme como todos los chicos que están con él ahora mismo.

Scalono sobre Chiquito Romero y Boca en la final de la Copa Libertadores: "Ojalá sea campeón"

Al ser consultado acerca del gran presente de Sergio Romero, con un pasado reciente y mucha historia en la Selección, Scaloni destacó su nivel, pero también resaltó el presente de los convocados para esta doble fecha. "Lo de Chiquito ya lo respondí la conferencia anterior, imaginate que después de esa todavía siguió atajando bien (risas). Tiene nivel, no soy nadie yo para decir que no tiene nivel, y lo apreciamos, ya acá en el predio lo aprecia todo el mundo", afirmó.

"Además de arquero es un chico espectacular y que a nosotros en el inicio de nuestro ciclo nos ayudó bastante y las puertas están abiertas. Hoy tenemos los chicos que están y creemos que están bien. Si en algún momento pensamos que nos da motivos para cambiar ya sabemos que las puertas están abiertas", cerró Scaloni.

Luego cuando le preguntaron por Boca y los penales en la Copa Libertadores, el DT hizo su análisis y encontró líneas de comparación con el Mundial. "Para mí Boca los partidos que ha jugado ha merecido pasar. Ha ido a penales, los ha ganado, pero en el global de la Eliminatoria creo que ha sido superior a su rival", sostuvo.

"Nosotros también en el Mundial pasamos a penales con Holanda pero merecimos ganar en el partido y con Francia igual. No hay que mirar solo que pasa a penales, sino que en el global de la eliminatoria ha sido superior. Para el fútbol argentino creo que está bueno que un equipo pueda ser finalista y ojalá campeón de la Copa", deseó Scaloni, para luego volver a dejar en claro, por tercera vez, que el Xeneize fue superior a sus rivales, más allá de haber necesitado llegar los penales para ganarles.

Di María no viene: ¿juega Nico González?

"Nico fue titular con Ecuador estando Ángel también, es una opción, es evidente que con nosotros siempre ha jugado, entrando o de titular. Siempre ha aportado, es una opción válida, puede ser una buena alternativa", destacó Scaloni.

También habló de la vuelta de Marcos Acuña y Giovani Lo Celso: "Acuña venía de una lesión, jugó medio tiempo el último partido y está en condiciones de ser parte de la convocatoria y de jugar. Evaluaremos si de entrada o no porque tiene muy pocos minutos encima, igual que Lo Celso, a quien valoramos un montón, tendría que forzar y no somos partidarios de eso".



Cuti Romero y Lautaro Martínez

"Cuti y Lautaro llegan bien, con ganas, sanos que es lo importante y en un gran momento. Son chicos que los tuvimos casi de 0 y están aportando lo suyo y es lo que nos deja tranquilo. Cuti está en un nivel espectacular y tiene que seguir así, nadie le regaló nada, ni le va a regalar nada si baja el nivel. Lautaro sufrió un golpe en la tibia y está bien y es un Toro, fuerte, está contento y es lo más importante", sostuvo Scaloni, para descartar la idea de que el delantero del Inter podría no estar disponible.