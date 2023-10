El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, subordinó la confirmación del equipo que enfrentará este jueves a Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la presencia o no de Lionel Messi desde el arranque: "A Leo lo vemos bien, pero antes del entrenamiento vamos a hablar con él para definir si juega desde el inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar", declaró el técnico durante la conferencia de prensa realizada este mediodía en el Complejo Lionel Messi de Ezeiza.

"La decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso. Sobre el tema de los minutos es importante. Lo que nos deja tranquilos es que, si no está en condiciones de salir, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante", agregó Scaloni.

Sobre la posibilidad de que Lautaro Martínez y Julian Alvarez puedan compartir el ataque, el técnico dijo: "Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos" indicó



Tambien Scaloni hizo referencia a la posición que ocuparán Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha. "No sé si van a jugar los dos o alternar, también está Leandro (Paredes) y Guido (Rodríguez)", indicó el técnico de la Selección quien continuó diciendo: "Pueden jugar los dos en la misma posición, uno puede ser volante central y el otro interno. Con nosotros, Alexis en el Mundial jugó de interno y ahora en el Liverpool de cinco, y lo hace bien de las dos maneras. Igual que Enzo, que tiene una característica más marcada de llegar al área, algo que tenía Alexis años atrás. Pueden darnos cosas los dos, contra Ecuador empezamos de una manera y cambiamos. Puede ser positivo para nosotros" expresó Scaloni.

Preguntado acerca de si Marcos Acuña y Giovani Lo Celso podrían tener minutos ante Paraguay, Scaloni indicó que "Acuña viene de una lesión, jugó medio tiempo el último partido y está en condiciones de ser parte de la convocatoria y de jugar, evaluaremos si de entrada o no, porque tiene muy pocos minutos encima, igual que Lo Celso, que lo valoramos un montón pero también viene de una lesión. No somos partidarios de forzarlos".

"Paraguay es una selección difícil", defiinió Scaloni cuando se lo consultó sobre el rival en el Monumental. "Es una selección con un juego marcado, con jugadores fuertes que dan todo por su selección. Será un partido difícil e intentaremos cambiar esta estadística pero es una selección que históricamente nos pone las cosas complicadas. No sé cómo prepararon el partido, pueden ser con tres centrales y con Junior Alonso como lateral izquierdo. Nosotros analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos. Pero la primera idea es hacer nuestro juego, y pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros. Tenemos jugadores que pueden hacer diferentes cosas y en eso está abocado el partido"



Preguntado sobre el presente que atraviesa la Selección, el entrenador puntualizó que "mas allá de los resultados y de seguir ganando, es momento para continuar con la manera de jugar, de ver el fútbol. Hoy se nos está dando todo de frente, pero te puede cambiar el viento. Es ahí donde necesitamos estar igual que ahora, que es la idea. Lógicamente que hay que aprovechar el momento, sobre todo para traer chicos que puedan ver cómo se entrenan los más grandes, nuestra idea de juego. Tenemos que aprovechar para que todo siga igual, al final la Selección está para que todos puedan aportar su granito de arena"

Y sobre la convocatoria de jugadores Sub 23 para la Selección mayor, Scaloni comentó que "todos saben que si la Sub 23 cita, muchas veces no mandan los clubes porque creen que no valen, entonces a veces hacemos las citaciones para la Mayor y los ponemos para que los puedan mandar. Lucas Esquivel es un chico que lo estamos valorando, entrenando más con nosotros porque es una posición que, con la lesión de Huevo en la anterior puede llegar justo y nos interesa verlo. Es el que estamos mirando para que pueda formar parte de la Selección. Farías no ha entrenado con nosotros, va con Masche (por Javier Mascherano), pero tiene un futuro enorme" opinó el entrenador.



Inevitablemente, en un tramo de la conferencia de prensa surgió la pregunta sobre la actualidad de Sergio "Chiquito" Romero como arquero de Boca y de su llegada a la final de la Copa Libertadores. "Lo de Chiquito ya lo respondí y después de eso siguió atajando bien. Sin duda que tiene nivel, no soy nadie para decir lo contrario. En el predio lo aprecia todo el mundo, además es un chico espectacular. En el comienzo de nuestro ciclo nos ayudó bastante y las puertas están abiertas. Hoy los chicos que están, creemos que están bien. Si en algún momento nos dan motivos para cambiar ya sabemos que las puertas están abiertas".



Por último, Scaloni señaló su orgullo por la nominación de la Argentina como uno de los países que albergará los partidos inaugurales del Mundial 2030. "Es una alegría para todos que la Argentina pueda jugar in partido del mundial en su país. Haber podido conseguir eso es un buen logro Pero no podemos estar pensando en 2030, todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos. La Selección Argentina va en continua evolución y de los jugadores, estarán los que estén mejor. Si estaré yo dependerá de los resultados, como siempre. El que esté sentado tendrá el orgullo enorme de dirigir un partido de Mundial en tu país", expresó el técnico de los campeones del mundo.