Juliana di Tullio habla después de las Bases. Es muy crítica con el Gobierno porque no quiere respetar los cambios de la Cámara alta y muy dura con senadores aceptaron prebendas a cambio del voto. "No está bien que se coimee y que salgan en el Boletín Oficial favores personales a cambio de votar a favor de una ley", dice la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en diálogo con Página12. Y remata: "Han demostrado que son más casta que nadie". También crítica durísimamente a la propia tropa peronista como Edgardo Kueider y Carlos Espínola sobre quienes ayer pidió la expulsión del partido. Además, la inconstitucionalidad de la ley, la represión, el acuerdo que LLA no respetó y su mirada sobre la presencia de infiltrados en la protesta.

-- ¿Cree que el Gobierno respetará los cambios en las leyes o no?

-- Si no respeta los cambios, los senadores y senadoras que trabajaron para que la ley salga con modificaciones no van a tener que decir. Al Gobierno no le creo nada, ya salió a decir que quiere cambiar Ganancias cuando la voluntad del cuerpo sacó Ganancias, no volver a aplicar la cuarta categoría y tampoco beneficiar a los más ricos de la Argentina, un grupo minúsculo, con Bienes Personales. Con eso además se podría pagar el aumento de las jubilaciones, son exactamente lo mismo: 0,5 por ciento del PBI beneficiar a los más ricos en Bienes Personales y es el 0,49 que los jubilados perdieron en estos seis meses de Gobierno. Sería un grave error político del Gobierno, además de mostrar la realidad que es que no les importa y beneficiar a los más ricos en desmedro de los jubilados. No se puede volver a poner la privatización de Aerolíneas, del Correo, de RTA, eso no lo pueden hacer y si lo hacen están violentando todo, no solo su palabra sino las voluntades legislativas y eso es violentar el mandato popular.

-- ¿Negociar prebendas con senadores, es también violentar la voluntad legislativa?

-- Vimos durante todo el día cómo aparecían en el Boletín Oficial los beneficios personales para senadores y senadoras que votaran a favor de la ley. Eso no es de un país democrático. Beneficios personales y cargos para senadores y senadoras, para que voten de una forma. Jamás lo vi. No puede ser que canjeen votos y como no le creen al Gobierno le exigían que primero salgan en el Boletín Oficial. ¡Ah bueno! Llega muy sucia la discusión de la ley Bases. No consiguieron las firmas en el dictamen, aparece el jefe de Gabinete y mágicamente están las firmas. Si esto hubiera pasado en un gobierno peronista, estaríamos todos presos. Están normalizando cosas que no son normales.

-- Ustedes fueron muy críticos con la postura de Carlos "Camau" Espínola y Eduardo Kueider…

-- Dos senadores que vinieron en las listas del peronismo hace algunos años y no en la última elección, ya no son parte del peronismo. Ya partieron, son parte del gobierno de Milei. Qué le dieron a cambio, uno salió en el Boletín Oficial, el otro no sé. No los considero compañeros. Espínola y Kueider que llegaron al senado en la boleta del peronismo y trabajaron para que la Ley Bases salga. Eso es un mandato diferente que el que recibieron en las urnas. Ahora, uno dice que antes que peronista es entrerriano. Yo soy bonaerense, pero para los peronistas primero está el mundo, la región, la patria, nuestra provincia y por último nuestros distritos pequeños. Los 33 senadores y senadoras peronistas que votamos en contra de las Bases y el paquete fiscal también representamos a nuestras provincias, pero antes está el interés nacional.

-- También sucedió con otra senadora, Lucila Crexell, que ahora tiene un pliego como embajadora ante la Unesco…

-- Eso y además los discursos. "Yo jamás le voy a dar facultades delegadas", y aparecen votando a favor. Esas cosas que la expliquen las y los señores senadores donde lo tengan que explicar y va a ser en sede judicial. Hay denuncias penales, yo no las hice, que vayan y expliquen ahí. Yo no voy a votar jamás el pliego de la senadora cuyo nombramiento sale el día de la votación de la ley, se lo dije personalmente. Con el voto de mis compañeros no va a ser embajadora, se lo dará el oficialismo pero no el peronismo.

-- El radical fueguino Pablo Blanco justificó su cambio de posición con el argumento que había conseguido modificaciones que favorecen a su provincia. ¿Cómo lo evalúa?

-- La verdad, es que no queda muy claro cuáles fueron los cambios importantes para su provincia, lo tiene que decir. A mí eso no me parece mal, no es un delito. Me parece mal porque lo que hay que priorizar es la patria, el sentido nacional. Todas las provincias y gobernadores que no reciben el cumplimiento de los fondos que están en el Presupuesto, de la coparticipación y transferencias no automáticas, que son leyes y que tienen que cumplir, no lo cumplió Posse y ahora tampoco Francos. Pero todos los gobernadores para administrar la vida de cada uno de los habitantes tienen que tener esos fondos, les pasa a todos.

- Pero el Gobierno siempre acusa al kirchnerismo de obstruir...

- Es responsabilidad del Presidente tener credibilidad en el ejercicio del Gobierno o no. A nadie se le ocurrió decir nunca que si no me votás esta ley, sos golpista u obstruccionista. Ahora parece normal. Yo represento a la oposición, me votó el 44 por ciento para ser oposición y no para votar leyes que son malas para el país y por 30 años. El Presidente es poco creíble porque se pelea con el mundo con una política exterior espantosa; porque tiene a Pettovello que no sabe repartir comida y que está cuestionada por sobresueldos. Milei no tiene credibilidad por su propia gestión no por lo que decide el Poder Legislativo. No está bien que se coimee y que salgan en el Boletín Oficial los favores personales a cambio de votar a favor de una ley. Han demostrado que son más casta que nadie en este mundo. ¿Puede haber más casta que eso?

-- ¿Las denuncias pueden hacer caer la ley judicialmente?

-- Eso será responsabilidad de quienes hayan aceptado beneficios personales para votar una ley. Se tendrá que probar en sede judicial, pero salió en el Boletín Oficial y para mi eso es una prueba. Lo que sí es judiciable es la inconstitucionalidad de la ley, eso no lo van a poder evitar.

--¿En qué aspectos?

--En muchos. La delegación de facultades y la suma del poder público son inconstitucionales. La delegación en cada uno de los capítulos y títulos de esta ley también, no resiste análisis. La renuncia a la justicia argentina para que las inversiones extranjeras puedan ir directamente al CIADI, un tribunal que les pertenece y donde los argentinos vamos a perder seguro, es inconstitucional. Lo mismo que se violenten las Constituciones provinciales. Lo dijimos desde el inicio, es una ley plagada de inconstitucionalidad. Y será seriamente cuestionada.

-- Usted fue de las que más insistió por la represión fuera del Congreso.

-- Nunca pedimos la suspensión de la sesión, no pisamos esos palitos porque conocemos muy bien a Patricia Bullrich y a este Gobierno. (Anabel) Fernández Sagasti pidió que un grupo de senadores salieran a ver. Yo lo había acordado en forma personal con (Bartolomé) Abdala, presidente provisional del Senado. Abdala no cumplió con su palabra y lo que hicimos entonces fue constituir una suerte de comisión de senadores de distintos partidos y fuimos a pedirle explicaciones al jefe del operativo, que nunca nos contestó. Nadie nos dio explicaciones porque nadie las puede dar.

--¿Y que el Gobierno haya calificado a los manifestantes como “terroristas” que promovían “un golpe de Estado”?

--No voy a entrar en las provocaciones del Gobierno, ahí no había terroristas, había infiltrados pero eso porque lo necesita siempre la ministra de Seguridad para poder justificar la represión. Hubo una porción de la población que fue a manifestar en paz y un grupito chiquitito, encapuchados, que queman un móvil de Cadena 3, un coche particular y esos nunca son detenidos. Nunca los encuentran ¿que pasa?. Y que (Carlos) Stornelli, que nadie sabe cómo puede seguir siendo fiscal cuando estuvo un año en rebeldía con la justicia, hable de sedición; la verdad que pongan otro fiscal así le creemos un poco. Todos queremos saber todo lo que pasó, quienes son los que dieron vuelta y prendieron fuego al móvil de Cadena 3, quienes prendieron fuego las bicicletas de la Ciudad y violentaron los bienes de otras personas. Nunca lo vas a saber porque no quieren que se sepa porque son parte de los argumentos que necesita Bullrich para reprimir. Detuvieron mujeres, vendedores ambulantes, un pibe que salía del subte, personas indigentes que duermen en la calle. No les creo nada a Bullrich ni a Stornelli, quiero saber quienes fueron esos infiltrados o los que cometieron delitos. Que se dejen de inventar cosas, el Gobierno es el que tiene que dar explicaciones.