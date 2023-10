Tras las declaraciones de Javier Milei desaconsejando a la ciudadanía no renovar los plazos fijos, la Asociación Bancaria emitió un comunicado hablando de “terrorismo electoral” y cuestionando en duros términos al candidato presidencial de La Libertad Avanza. Analía Ratner, secretaria general de La Bancaria Rosario, consideró que las declaraciones buscan “desestabilizar” y generar “caos financiero”. En tanto, Matías Layús, del gremio nacional, señaló que el presidenciable falló en su intento por generar una corrida bancaria. “Hasta ahora, el movimiento no ha sido más allá del habitual en cada una de las instituciones bancarias”, evaluó.

A menos de dos semanas de las elecciones generales, Javier Milei desalentó la renovación de plazos fijos, en declaraciones a la prensa. Dijo que el peso argentino “no vale ni excremento” y alentó a la ciudadanía a pasarse al dólar. La semana pasada, en un encuentro del que participó junto a empresarios en Mar del Plata, había manifestado que “cuánto más alto esté el dólar más fácil va a ser dolarizar”. El conjunto de declaraciones generaron inquietud en los mercados y el dólar paralelo se ubicó por encima de los mil pesos en los últimos días.

Dirigentes políticos de distintos espacios salieron a repudiar los dichos del libertario, pero también las cámaras bancarias y distintas organizaciones gremiales. Desde La Bancaria emitieron un comunicado donde aseguran que las declaraciones buscan “desestabilizar” con el objetivo de especular electoralmente. “El sistema financiero ha demostrado solidez en todo este tiempo y este tipo de declaraciones temerarias, en vísperas de una elección, solo buscan, con un egoísta fin político, afectar el funcionamiento de dicho sistema para sacar un rédito electoral”, manifestaron haciendo un llamado “a la reflexión” de los candidatos.

En ese marco, desde La Bancaria Rosario, Analía Ratner coincidió con esa mirada y consideró que las palabras de Milei tienen un fin netamente electoral. “Es una persona que ante una contienda electoral no tiene ningún tipo de límite, sin importar cómo afecte eso a la soberanía económica de nuestro país, o su impacto en los mercados, intentando generar inestabilidad”, manifestó en declaraciones a Rosario/12.

Además, la dirigente gremial apuntó contra algunas de las medidas económicas que forman parte de la plataforma de gobierno de Milei. “No solamente intentan desestabilizar y eso obviamente produce el caos financiero, sino que también dice que va a privatizar el Banco Nación y que no es necesario tener un Banco Central, yendo en contra de la propia Constitución Nacional que así lo ordena en su artículo 75”, apuntó.

No obstante, si bien se registró una suba del dólar paralelo, desde la entidad bancaria nacional señalaron que el intento por generar una corrida bancaria no tuvo efectos. “Hasta ahora, por lo que tengo entendido, el movimiento no ha sido más allá del habitual en cada una de las instituciones bancarias”, señaló Layús en diálogo con este medio.

“Hay que ver cómo se refleja en los días posteriores, teniendo en cuenta que muchas operaciones se realizan vía aplicaciones, sin la presencia física del cliente en una sucursal bancaria. Hasta ahora no se ha visto nada de impacto grande en función de sus declaraciones, que no dejan de ser más que alarmantes”, agregó.

Asimismo, calificó de “positivo” el comunicado emitido en conjunto por las principales asociaciones de la banca pública y privada, que reclamaron “responsabilidad” a los candidatos presidenciales en sus declaraciones, aunque cuestionó que no se hayan referido al dirigente libertario en forma directa: “Tendrían que haber expresado claramente que se referían Javier Milei, y no en forma genérica como lo han manifestado. Pero es un llamado de atención importante”.