Después de la ofensiva lanzada desde La Libertad Avanza contra la moneda nacional y los plazos fijos en pesos, con la consecuente corrida cambiaria, el presidente Alberto Fernández presentó una denuncia por "intimidación pública" contra el candidato de ese espacio, Javier Milei, su postulante a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, y su aspirante a diputado por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo. La acusación está basada en las afirmaciones de los tres candidatos en medios de comunicación y en redes sociales en las últimas horas, que -sostiene- provocaron temor y llevaron a que el el valor del dólar paralelo subiera de manera abrupta en pocas horas hasta a tocar los 1010 pesos.

Las expresiones que enumera el escrito que presentó el Presidente a través del abogado José Manuel Ubeira, son las siguientes:

* “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", fue lo que dijo Milei en Radio Mitre. Ya había dicho también, cuando estaba por comenzar una reunión con empresarios en Mar del Plata el día del coloquio de IDEA, al que no fue: “Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”.

* “Hoy más que nunca no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”, escribió Marra el lunes en la red social X (Twitter). Al día siguiente insistió: "Siempre dije que el que ahorra en plazos fijos es un boludo".

* “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenes que comprar dólares. Tenés que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada", posteó Romo en la misma red.

"Como consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida, a través de las cuales en primer lugar compararon la moneda nacional con excremento y (...) posteriormente incentivaron abiertamente a comprar dólares estadounidenses justamente porque no era segura la tenencia de moneda local, la población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país. Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente", denunció Fernández.

Chispazos y allanamientos

"Voy a meter en cana a los que están especulando contra los ahorros de la gente", había dicho el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Aludía, en esencia, a un puñado de cuevas que operan el mercado del dólar blue y manejan las grandes transacciones. No tenía en mente denunciar a Milei por la corrida cambiaria y, de hecho, la presentación del Presidente en Comodoro Py lo tomó por sorpresa. No había había sido acordada, lo que desató el enojo y malestar del ministro. La idea de Massa, dijeron sus allegados a este diario, es perseguir a los especuladores, "resolver" y "llevar tranquilidad" a la ciudadanía. Desde ya relacionan la disparada del dólar con la recta final previa a las elecciones generales y un intento de generar inestabilidad para golpear a la gestión actual.

En línea con la meta que se plantea el ministro, este miércoles fueron allanados por la Policía Federal dos domicilios en la city porteña con participación de la Aduana y una orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Una cueva financiera se ubica San Martín al 140, piso 19, y se llama "Nimbus". Sería manejada por Ivo Rojnica, de origen croata. Otro operativo se hizo en la calle Sarmiento. Durante el día hubo seis detenidos, entre ellos tres ciudadanos chinos que llevaban más de 700 mil dólares pegados al cuerpo, lo que derivó en otro allanamiento por la noche en avenida San Juan.

Acusación y reacción

La denuncia de Fernández quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Franco Picardi. Pero como hubo otra el día anterior de la abogada Valeria Carreras, por incitación a la violencia (que en este caso señaló como "económica") y/o delitos financieros, que les tocó al juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, podrían quedar acumuladas en alguno de los dos juzgados. Según el abogado Ubeira, "Ercolini debería excusarse porque fue alumno del Presidente, quien además lo ha cuestionado por sus decisiones judiciales".

El pedido de investigación sostiene que las declaraciones de los legisladores Milei y Marra, así como las de Romo, fueron hechas a sabiendas, en el contexto actual, del resultado que podían provocar en el mercado del dólar ilegal y, en simultáneo, en la población. El texto plantea que de la frase del candidato presidencial de LLA -dijo que sería más fácil dolarizar cuanto más caro esté el dolar- se deduce "su voluntad e intención de obtener un resultado político-económico determinado" y se presenta como "paso necesario previo la obtención de ese temor que denunció, el que finalmente se produjo y generó la nefasta consecuencia que hoy presenciamos".

"Se trata, en definitiva, no de hechos aislados de personas comunes, sin responsabilidad institucional actual o futura, y sin significancia jurídica alguna; por el contrario, estos sucesos fueron llevados a cabo por individuos que o bien gozan de un cargo público electivo en ejercicio o bien se encuentran postulados para asumir otros similares, lo cual torna esperable de ellos un mayor compromiso por la defensa de la soberanía monetaria, pero que los desplegaron con el clarísimo e inobjetable fin de obtener el resultado que finalmente obtuvieron: atemorizar al pueblo argentino en términos de política monetaria, a la espera de una –obtenida ciertamente como consecuencia de su accionar– desvalorización de la moneda nacional", agrega la denuncia. También cuenta, para ilustrar el planteo, que tras equiparar Milei al peso con excrementos, el periodista Eduardo Feinmann comentó: "Qué lío hicimos ayer con la nota a Milei. La pregunta de Willy Laborda provocó una corrida en pesos y en dólares. Estuvo bien preguntado”.

El abogado Ubeira le dijo a Página/12 que "frente a una de las peores situaciones históricas de la Argentina los grandes caranchos acaban de aparecer". La denuncia, agregó, "es una decisión del Presidente para defender a su gobierno y en general a la Nación".

En una conferencia de prensa, Milei, como era previsible, responsabilizó al Gobierno "del descalabro económico". "Si el Gobierno quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria, la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tienen que hacer es ir y mirarse al espejo”. También se victimizó y dijo que "el kirchnerismo" busca "proscribir a la fuerza más votada en las elecciones de agosto". Sea cual sea el origen, el intento desestabilizador está a la vista.