En un anfiteatro colmado, el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustin Rossi, estuvo en el atardecer de ayer en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde participó de un encuentro propiciado por la agrupación estudiantil Voces, actual conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. La actividad se denominó “Rossi junto a Jóvenes: Tenemos con quien. Tenemos con qué”.

La visita a la Universidad pública comenzó con una reunión en la Sala de Rectorado con autoridades de esta casa de estudios encabezas por el rector Daniel Hoyos. Después de recorrer las obras en marcha en el predio universitario y el comedor estudiantil, participó del encuentro, en el que hizo una defensa de la educacióna pública y la justicia social.



María del Mar Arjona, ex presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades, abrió la jornada y dio las gracias por la visita: “nos parecía importante mencionar como eje central la educación pública y sobre todo fortalecerla”, destacó.

(Imagen: gentileza Erre Elías).

El rector Daniel Hoyos en tanto, se refirió a la importancia y responsabilidad de los candidatos “para debatir ideas y no simples slogans”. Contó las experiencias de intercambio que tuvo recientemente con académicos de Chile y recordó el sistema de bauchers educativos que existe en el vecino país: “un estudiante secundario recibe de un banco una determinada cantidad de dinero para poder cursar”, señaló al tiempo que hizo hincapié en la importancia de los espacios de debate y discusión en las universidades públicas y subrayó el sistema universitario público de Argentina, único en el mundo.

Al tomar la palabra, Rossi reflexionó sobre lo que sucede en el mundo y en la Argentina y mencionó que a 40 años de democracia se debería discutir cómo mejorar la educación y la democracia, “No volver a revisar lo que había pasado en la dictadura militar”.

“Recién pasé por el merendero y recordé que durante los 7 años de dictadura que me tocó estudiar no teníamos comedor universitario, fue lo primero que cerraron los militares. No teníamos centros de estudiantes, no teníamos delegados, no podíamos hablar”, recordó.

Respecto al sistema universitario argentino, el candidato a la vicepresidencia de Unión por la Patria hizo referencia a la ley inicial del sistema educativo, N° 1420, sancionada en 1884, que establece la educación primaria común, gratuita, obligatoria y laica. “Hace 150 años que nosotros tenemos este tipo de educación, somos unos de los pocos países del mundo en donde un chico puede ir desde el jardín hasta obtener su título universitario sin pagar”, señaló.

Rossi realizó una cronología histórica del sistema educativo en el país y rememoró la reforma universitaria del 18 y la Asamblea Universitaria, donde, describió, se configuró una etapa de universidades de cercanía para que sea gratuita para la mayor cantidad de personas.

Justicia social

Asimismo, Rossi ponderó el concepto de “justicia social”: “La Universidad se construyó entre otras cosas, con una idiosincrasia que tuvo aspectos que me parecen importantes destacar y que esta combinado con todo lo que fue el proceso de la educación pública en la Argentina con un concepto que puso Perón que es la justicia social”, señaló.

Describió que esto posibilitó que exista en el país “una cultura aspiracional”: “uno piensa que un hijo o nieto va a tener mejor calidad de vida y mejores posibilidades que las que uno tuvo. Eso es la sensación de que hay movimiento de los diferentes sectores sociales. Que el Estado en términos generales favorece esa sensación aspiracional. Y las dos herramientas más importantes son el trabajo y la educación”.

Frente a esto el jefe de Gabinete mencionó que hoy un candidato de ultraderecha plantea que la justicia social es un hecho aberrante “que por eso lo descalifica al Papa Francisco. Y que dice que la Justicia social es un hecho aberrante porque presupone que el que tiene menos le roba al que tiene más”. En esa línea agregó que el candidato de La Libertad Avanza quiere “privatizar el sistema de educación pública y te dice que además no es obligatoria”.

Añadió que “el Estado chico favorece solo a algunos, los sectores populares necesitan un Estado presente, que dé soluciones. Con La Libertad Avanza (LLA) el concepto de solidaridad no existe, el de cooperación tampoco”, refirió.

Describió que LLA quiere una sociedad estratificada y cristalizada y que eso se traduce en que “El que nace pobre va a morir pobre, y no va a haber nada del Estado que modifique su condición social”.

Unidad nacional

Sobre el panorama electoral Rossi habló de la defensa de valores y señaló a los y las jóvenes presentes que estos valores representan “la sociedad que queremos que vivan nuestros hijos y nietos”.

Al respecto, también recordó que “En 2008 armaron ellos el antiperonismo y antikirchnerismo. Empezaron con el odio y la violencia política, lo sufrí en carne propia, en ese debate. Fue la primera vez que aparecieron carteles ‘Cristina yegua’. No pudieron en 2011 por diferentes circunstancias construir ese antiperonismo - antikirchenismo corporativo en una opción electoral, lo pudieron hacer en 2015 cuando Macri logró juntar todo y ganaron las elecciones, pero siempre construyeron con el anti”, sostuvo.

“Ahora aparece una ultraderecha donde ese eje los deja absolutamente desdibujados porque es una expresión política que está reñida con la democracia, la respuesta más clara ante este escenario la da nuestro candidato a presidente que es Sergio Massa cuando plantea ‘yo voy a hacer un gobierno de Unidad Nacional’ (…) Nosotros contestamos que hay que hacer un gobierno de unidad nacional con todos aquellos que defiendan la universidad pública, que no quieran la universidad arancelada, que defiendan la salud pública, que defiendan la justicia social, que defiendan la movilidad social ascendente, que crean que en donde hay una necesidad aparece un derecho, que crean en la obra pública”, describió entre aplausos. “Unidad Nacional contra un gobierno fascista y autoritario”, agregó.

Panorama económico

Al referirse a la situación económica Rossi mencionó que “Sergio Massa tiene una ventaja sideral, se mostró como el más sereno, como el único que llevó una cantidad de propuestas y mostró una sapiencia con conocimiento y equilibrio”.

“El año que viene tenemos una balanza comercial favorable según la hipótesis con la cual trabaja el Banco Central, de 22400 millones de dólares, eso significa que vamos a poder pagar la deuda, vamos a poder comprar las importaciones que necesitamos y acumular reservas en el Banco central”, señaló. Y agregó que “Este año faltaron mil millones de dólares por la sequía”.

“Lo que hizo Milei es echar leña al fuego”, manifestó sobre las declaraciones respecto del dólar del candidato de LLA.

Rossi también hizo alusión a la “Balanza energética favorable” y al Gasoducto norte “para que todo el norte argentino tenga gas”. “En todos los sectores económicos de la Argentina hay posibilidades de crecimiento económico”, recordó el candidato a vicepresidente.

Finalmente, Rossi también se refirió a la situación de las mujeres y colectivos de la diversidad y destacó que tanto el candidato de LLA como la candidata de Juntos por el Cambio quieren eliminar el Ministerio de las Mujeres.

En la charla en la UNSa también estuvieron los candidatos de Salta de la lista de Unión por la Patria, la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega y el ex diputado Ramón Villa, y la diputada provincial Jorgelina “Koky” Juárez.

La visita a la Unsa fue en el marco de una jornada intensa que el candidato a vicepresidente desarrolló en la provincia y que anoche concluía con un plenario de la militancia en la Federación de Centros Vecinales de Salta.

En El Carril.

Por la mañana el candidato visitó la Cooperativa de Productores Tabacaleros (Coprotab), donde estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Cooperativa, Esteban Amat, y también mantuvo un encuentro de trabajo con el gobernador Gustavo Sáenz, además de recorrer un Punto Digital que brinda conectividad, acceso a dispositivos tecnológicos y capacitaciones a la población de la localidad de El Carril.



“Vamos a seguir trabajando por una Argentina federal y sin asimetrías, porque creemos en un país fuertemente integrado”, sostuvo Rossi en una conferencia de prensa que brindó tras arribar a la capital salteña.

Sobre la visita a la Coprotab, Rossi manifestó que su presencia en ese lugar “es una forma de reafirmar nuestro compromiso con las actividades regionales, que se ha materializado con la eliminación de las retenciones para este sector implementada por Sergio Massa”. En la recorrida también estuvieron productores tabacaleros de la región, la senadora nacional Nora Giménez y el candidato a diputado nacional Pablo Outes, entre otros dirigentes.