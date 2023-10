Trabajadores de Estados Unidos comenzaron a reforzar el muro en la frontera con México, en Ciudad Juárez, donde llegan de a cientos los migrantes que buscan pasar para el otro lado, en el marco de la crisis migratoria sin precedentes que atraviesa la región. El gobierno de Joe Biden anunció que elevaría aún más la estructura construida por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Las obras de reforzamiento del muro cerca del centro de Ciudad Juárez, con nuevas secciones de la barrera en donde antes no había, se ubican justo en el lugar donde hace meses se instaló un campamento de migrantes de Venezuela.

México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio "sin precedentes" hacia Estados Unidos, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 10.000 migrantes que llegan a diario a la frontera, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comenzaron los trabajos en el muro. Imágen: EFE.

La inconformidad de México con las nuevas obras del muro fronterizo, que Biden argumenta que debe ejecutar porque el Congreso ya había aprobado ese presupuesto, fue un tema central del Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre ambas naciones que ocurrió en la capital mexicana la semana pasada.

"No se van a construir los 36 kilómetros y ellos (EE.UU.) no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada. Es una medida, más que nada, publicitaria”, afirmó López Obrador en una de sus conferencias de prensa matutinas.