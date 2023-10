La novena y última jornada "Derecho al Futuro", realizada el pasado lunes en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, giró alrededor del Desarrollo. Funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, especialistas de las diversas áreas y actores del entramado productivo asistieron al Auditorio Diego Armando Maradona y participaron de cuatro paneles de debate sobre de la realidad tanto provincial como nacional: Desarrollo Económico, Desarrollo Sustentable, Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo con Equidad de Género.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, expuso acerca de la realidad económica bonaerense en el primer panel, donde hizo hincapié en que "la principal problemática financiera nace del bajo porcentaje de coparticipación". Más tarde, fue la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, quien delineó los desafíos en materia ambiental y destacó que la pobreza y la desigualdad son "el factor central de todos los problemas". A su término, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, disertó en el tercer panel y resaltó el rol de la militancia dentro del mapa estatal. Por último, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidades, Estela Díaz, encabezó el cuarto y último panel, donde brindó detalles sobre el trabajo realizado por la cartera en sus primeros años de existencia.

Pasado el mediodía, el panel “Desarrollo de la comunidad”, encabezado por Larroque, fue secundado por las exposiciones de la subsecretaria de Políticas Sociales, Juliana Petreigne, y el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza. En él, los funcionarios recordaron las condiciones en las que se encontraba la provincia de Buenos Aires cuando les tocó asumir. En mayo de 2020, en plena pandemia, Larroque sustituyó a Fernanda Raverta, luego de que la marplatense pasara a comandar la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por entonces, la catástrofe sanitaria desbordaba la capacidad de respuesta y el Ministerio de Desarrollo, cuyo rol resultaba fundamental, había sido prácticamente desarticulado entre 2015 y 2019, por la gestión de Vidal.

Dijo Larroque: "Nos encontramos un Ministerio olvidado por María Eugenia Vidal, tanto en recursos como en presencia física, ya que en el liberalismo no existe la territorialidad. Muchos me decían 'te mataron mandándote a ese Ministerio', pero siempre fui un militante político, y en pleno brote de COVID, junto a Axel Kicillof asumimos el costo político como en cada medida durante la pandemia, porque entendemos que la vida de la gente está antes que cualquier tapa de un diario opositor". Más tarde, Larroque le diría a Buenos Aires/12: "Las cosas lindas y buenas que hacemos no son noticia".

El ministro destacó los "golpes" que la gestión recibía a diario a pesar del esfuerzo por resolver una enorme cantidad de problemas generados por la cuarentena y destacó a la militancia como "un plus" que ayudó a superar la situación. "Muchos lo ven como algo peyorativo, pero es al revés: A la capacidad técnica, ser militante representa un extra", agregó Larroque. Y acerca de las Jornadas por el Derecho al Futuro afirmó que "son importantes para agradecer, y yo le agradezco a los trabajadores del Estado y del Ministerio por el compromiso con las tareas de perspectiva militante. Más allá de la capacidad y la idoneidad, lo más importante es que sean militantes. Nunca nadie abandonó una situación y nunca nos desligamos, a pesar de que han sido verdaderamente complejas".

Tras asegurar que "este siempre fue el Ministerio de la queja", Larroque señaló que a lo largo de su gestión lograron "cambiar el reclamo por el saludo" y que actualmente más de dos millones de niños y niñas bonaerenses reciben desayuno y merienda, lo que representa una inversión mensual de 13 mil millones de pesos en el servicio alimentario que, aseguró, es "el más grande del país". Y agregó: "Tenemos un gobernador sensible que sabe de lo que habla y recuperó la capacidad administrativa de la Provincia. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades, pero la Provincia recibe el 21 por ciento de coparticipación y tiene las asimetrías más importantes en el conurbano bonaerense".

En el cierre, el discurso del ministro de Desarrollo de la Comunidad viró de lleno a la campaña electoral, con vistas a la primera vuelta del 22 de octubre. Sostuvo Larroque: "El individualismo no es real y no tiene destino, es necesario comprender la realidad de otros. El peronismo es el pueblo reunido en busca de un destino común y por eso debemos discutir el futuro del movimiento".

Sobre las declaraciones de Kicillof acerca de "componer una nueva canción", dijo que generaron "mucho revuelo, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de pensar qué va a ser del peronismo". Además, le agradeció al gobernador por "haber sostenido las banderas del peronismo en tiempos de tantas contradicciones".

Al finalizar su intervención, Larroque dialogó con este diario y destacó la importancia de que estas jornadas se desarrollen en las Universidades públicas, dado que se genera un contacto directo con los estudiantes y la comunidad educativa. "Está bueno interactuar con aquellos que pueden cursar estudios a partir del esfuerzo estatal, para que conozcan que el Estado permite que se formen, pero que también que realiza un montón de otras actividades que son fundamentales para la vida de los bonaerenses", dijo.

Aseguró que cada vez que se reúne con las juventudes se encuentra con "el compromiso de pibes realmente solidarios" y que es más fácil demonizar, estigmatizar y subestimar a los jóvenes, antes que poner en valor la tarea que realizan. "En Buenos Aires existe un movimiento solidario inmenso a partir de la presencia del Estado, que se sostiene con el esfuerzo de miles de organizaciones comunitarias, y de muchísima gente que todos los días se levanta pensando y trabajando por el otro", reflexionó. Por último, resaltó que "es muy necesario consolidar cuatro años más de gobierno peronista" a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, porque gracias a la impronta de Axel Kicillof, el Estado bonaerense "ha recuperado su capacidad de gestión", y que ésta le permitió construir escuelas, centros sanitarios, hospitales, y garantizar planes como el Conectar Igualdad bonaerense, el Qunita y los Viajes de Fin de Curso.