Un centenar de personas se manifestaron este jueves frente la Municipalidad de La Plata, acusando al intendente Julio Garro de “vaciar” el área de niñez. Los representantes sociales entregaron un documento cuyo texto señala que entre 2021 y 2022 se cerraron los Servicios Locales de Niñez y Adolescencia de Gorina-Hernández y del barrio “El Mercadito”; y se fomentó la renuncia de 20 trabajadores del área debido a las “precarias condiciones laborales” con sueldos que a veces no superaban los 20 mil pesos. A su vez, remarcan que ante los reclamos “los y las trabajadores sufren sanciones como por ejemplo no percibir su sueldo”.



Hace unas semanas, el intendente de La Plata intentó convocar a los 58 jefes comunales de Juntos por el Cambio (JxC) y presentar un reclamo al gobernador, Axel Kicillof, por un “desfinanciamiento” a municipios opositores. Solo fueron 20, pero publicó el documento con la firma de todos, lo que le valió la desmentida y rechazo público de varios intendentes. El desfinanciamiento que sí estaría comprobado es el de Garro a las políticas locales de promoción de derechos y protección de la niñez y adolescencias, a partir de una subejecución presupuestaria, acompañada de un cierre de los espacios municipales para dar atención a niños y niñas, lo que motivó la movilización de este jueves.

La concejala de Unión por la Patria (UxP), Yanina Lamberti, le detalló a este medio el proceder de la gestión de Garro para con el área vinculada al acompañamiento y protección de niños y niñas cuyos derechos fueron vulnerados, ya sea como víctimas de abuso o violencia doméstica. “En lo que va del año, teniendo en cuenta que sólo nos brindaron la información del primer trimestre, de los casi cien millones de presupuesto sólo se utilizaron 800 mil pesos, mientras que, para Comunicación Institucional, al 31 de marzo de este año ya se había gastado más de lo presupuestado”, explica.



Efectivamente, en el desagregado de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2023 se observa que Planificación y Abordaje de la Niñez tiene un presupuesto de poco más de cien millones de pesos, pero sólo fueron ejecutados 812.945, mientras que el ítem Formulación y Diseño de la Comunicación Institucional, los montos originales para todo el año es de casi 98 millones de pesos, pero al 31 de marzo ya se habían gastado más de 103 millones. “La plata que no se invierte en niñez se la gastan en publicidad”, advierte Lamberti.

Según el documento firmado, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel, más de 180 mil niños, niñas y adolescentes viven en La Plata, de los cuales el 50 por ciento se encuentra en situación de pobreza. Con este escenario, las becas a recibidas a través de programas provinciales como Envión, Crianza, o Juegotecas Barriales, “Garro las transforma en sueldos, y profesionales que están en los barrios cobran 20 mil pesos por meses y no les compran ni una cartulina”, asegura la concejala. “En espacios donde se promueve el derecho al juego tuvieron que reducir de dos a una vez por semana las actividades por falta de insumos”, agrega.

Esta demanda es histórica en el municipio. A principios de 2019, también hubo manifestaciones contra Garro por los despidos en el área de Niñez. Hoy la titular de la Dirección de Niñez y Adolescencia municipal es Florencia Mele, y en las reuniones que mantuvo el colectivo representativo de la niñez local les explicó que el cierre de los servicios fue porque detectaron que “no eran necesarios” en esos lugares, cuando, por ejemplo, el barrio El Mercadito es de los más vulnerables del distrito.

Así, más de cien personas se acercaron a acompañar la manifestación y hacer una intervención en la Plaza Moreno de la capital bonaerense, en un claro pedido para que se visibilice el "abandono" de la gestión de Garro a las políticas de niñez.

“Después piden bajar la edad de imputabilidad”

Ana María Gómez es la vicedirectora de la Escuela Primaria N°40 en Altos de San Lorenzo, uno de los barrios más castigados de La Plata. “Duele”, es la palabra que repite ante la consulta de cómo lleva adelante las políticas de niñez adolescencia la intendencia platense. “Lo que más nos duele es que los fondos están porque la provincia los manda, y nos los ejecuta”, lamenta quien también integra el Concejo Local de Niñez y Adolescencia, un ámbito creado por la Ley N° 13.298 para que las instituciones y organizaciones sociales puedan interactuar, detectar, y construir soluciones para las problemáticas que viven los niños, niñas y adolescentes.

“Nosotros como escuela deberíamos informar al servicio local lo que sucede, pero a las dos de la tarde ya no hay nadie, entonces si me entero de una situación de abuso hay que hablar directamente con provincia”, cuenta Gómez. El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia es el organismo del gobierno bonaerense que vela por la aplicación de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque.

“Después es fácil pedir la baja de la edad de imputabilidad, pero ¿Quién los atendió cuando los padres los abandonaron? ¿Quién estuvo cuando los padres salen a trabajar y el pibe se queda solo en la casa y capaz se droga? Después es fácil.”

El mismo Garro en sus años de diputado provincial, previo a su rol de intendente, ya defendía la baja de la edad de imputabilidad. Recientemente lanzó una propuesta de policías locales junto al candidato a gobernador bullrichista de JxC, Néstor Grindetti, quien en su discurso adelantó que, en caso de asumir, también irá a la carga por la modificación de la ley para bajar la edad de imputabilidad. “Había 12 servicios locales para 180 mil pibes, ahora hay diez, había cinco juegotecas y ahora hay cuatro”, señala Gómez.

Esta situación de “abandono” es retratada también por Lamberti, que cuenta que, a principios del segundo período de Garro en la intendencia, ella impulsó la creación de la Comisión de Niñez y Adolescencia en el Concejo Deliberante porque “no existía”, pero no tuvo la repercusión esperada. Hoy en día, con la presidencia de la radical Verónica Rivas, la comisión “se reunió una sola vez en el año y no sacó ningún proyecto”.

Entre las iniciativas presentadas, la concejala peronista detalla el proyecto para jerarquizar el área de niñez a nivel local, brindarle fondos que no se puedan utilizar con otro fin, y con una actualización presupuestaria que se actualice mediante un índice del INDEC. “Hoy ni siquiera hay trabajo del municipio con organizaciones sociales vinculadas a la niñez, no se fortalecen los clubes, no se pone un peso”, señala Lamberti.

Como dato del presupuesto que pone de manifiesto la inconsistencia discursiva de Garro sobre “desfinanciamiento”, la concejala afirma que el año pasado el municipio tuvo superávit porque “no ejecutó el 14 por ciento de los recursos que recibió”. “Tuvo un saldo a favor de 5 mil millones de pesos, pero a la juegoteca no le compran ni una cartulina”, condena.