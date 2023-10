La legisladora porteña y militante del Frente Patria Grande, Ofelia Fernández, participó en Avellaneda de un encuentro con jóvenes sub 20 para convocarlos a "no empezar de cero otra vez", al reivindicar los derechos conseguidos durante los gobiernos peronistas y kirchneristas, y advertir que "el proyecto de Milei nos va a hacer empezar de cero en cuatro años". La legisladora llamó a votar a Sergio Massa, a pesar de los errores de los últimos cuatro años de la coalición oficialista, y aseguró: "Hay que pedir perdón, pero también hay que pedir una nueva oportunidad".

"Nuestra fuerza política, obviamente, tiene que ocuparse de volver a comprometerse con la ampliación de derechos para las generaciones que se vienen", sentenció Fernández en el encuentro con jóvenes y los llamó a ser protagonistas y exigirlo durante los próximos años, pensando en la historia del país que cuenta con "un montón de huellas y pistas de cosas que eran difíciles de hacer o que en otros países no pasan y acá sí". "No tiene que haber lugar para ningún proyecto político que todo lo que conseguimos hasta ahora lo tire por la borda", sentenció.

En su discurso, la militante del Frente Patria grande recordó las ventanas históricas en las que se consiguieron ampliaciones de derechos laborales, sociales y económicos para la mayoría de la población durante los gobiernos de Juan Domingo Peron, Néstor y Cristina Kirchner y pidió a los jóvenes: "No tenemos que empezar de cero cada vez", en referencia a las propuestas que trae la Libertad Avanza, que barrerían con la conepción de la justicia social, como lo aseguró Milei tras ser el candidato más votado en las PASO.

Ofelia se sinceró ante los jóvenes y reflexionó: ¿La política se merece este resultado? Sí. Pero a mí lo que me pasa es que no puedo pensar el voto ni puedo pensar mi militancia solo por los últimos cuatro años, porque el peronismo tiene una historia larga". "Esta es la Argentina de los derechos laborales, del aguinando, de las vacaciones y tiene que ser el país que le reconozca mejores ingresos y más derechos laborales a los que hoy están en la informalidad, no que se resignen a la precarización y a la flexibilización", valoró la legisladora.

Frente a los jóvenes, Fernández también les recordó que la Argentina "es la de la universidad y la escuela pública, a la que viene gente de todos los países latinoamericanos a estudiar. Acá porque somos ejemplos de escuelas y universidades inclusivas y eso no lo vamos a resignar, de última, lo tenemos que mejorar". La legisladora, la más joven electa en el continente, también recordó las políticas de género y de identidad que estan amenazadas ante un posible gobierno de la ultraderecha.

En ese sentido, Ofelia había iniciado su discurso reparando en la propuestas de Milei durante el debate presidencial, en el que aseguró que podría convertir la Argentina en Estados Unidos en los próximos 35 años. "No tengo un problema con que es mucho tiempo para ser Estados Unidos, lo que me pasa es que yo no quiero ser Estados Unidos, yo quiero que seamos Argentina y no nos puede gobernar gente que resigna y no le da orgullo esta patria".

La militante del Frente Patria Grande destacó los gobiernos de Perón y los Kirchner como "excepciones históricas" y pidió soñar con "una nueva ventana, para una nueva excepción". "Este gobierno no lo fue y hay que pedir perdón, porque somos nosotros también los decepcionados. Hay que pedir perdón, pero también hay que pedir una nueva oportunidad. Nosotros los más pibes tenemos que ser muy exigentes en esa nueva oportunidad con esa etapa para garantizar que nosotros vivamos la nuestra, los mejores años de la Argentina tienen que estar por venir", sostuvo.

"Hay una tarea muy puntual que es que Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina para no tirar por la borda todo lo que alcanzamos hasta ahora, pero para ser exigentes con esa etapa que se venga", convocó.