Con más de 7500 industrias, La Matanza continúa consolidándose, según afirman sus autoridades, como "Capital Nacional de la Producción y el Trabajo". Se llevó a cabo un encuentro empresarial con más de 1000 empresas y PyMEs que asistieron para manifestar su apoyo a Unión por la Patria en La Matanza, la provincia de Buenos Aires y la Argentina.



Durante un encuentro de empresarios y empresarias, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la secretaria de Producción local, Débora Giorgi, analizaron la situación productiva actual del distrito más populoso de la Argentina, como así también la de la Provincia de Buenos Aires y el país, y recibieron el apoyo de los presentes de cara a las próximas elecciones.

“Nuestras PyMEs y nuestras grandes industrias tienen la particularidad de ser todas empresas que empezaron con pequeños talleres familiares; son pioneros, son familias cuyos abuelos vinieron de Europa para impulsar la industria en la Argentina. Hoy muchos de esos pequeños talleres y esas pequeñas PyMEs, se transformaron en grandes empresas”, expresó Espinoza.

“La Matanza -añadió el intendente- pasó de 3.200 industrias a tener hoy 7.500 y pudimos crear más de 300 mil nuevos empleos en forma directa y más de un millón en forma indirecta, mientras hoy seguimos creciendo. La verdad que estamos muy pero muy felices porque esto también demuestra la fuerza y el acompañamiento del motor productivo de La Matanza, que en definitiva es la síntesis y la vanguardia de la matriz económica de la Argentina”.

Al ser consultado Wado de Pedro, dijo: “Estoy acá para acompañar la gestión de Fernando Espinoza, y junto con los empresarios y las empresarias de La Matanza pensando en la Argentina del futuro. Esa Argentina con trabajo e industria. Esa Argentina productiva. Esa Argentina que nos enseñaron nuestros abuelos. La Argentina se hace grande trabajando: no hay una Argentina grande si no hay una industria fuerte, grande y pujante. Tampoco hay felicidad de los trabajadores y trabajadoras si no hay una industria fuerte y pujante y nuestro modelo productivo es eso ”.

Verónica Magario, expresó: “Este encuentro es muy importante y tiene que ver con la planificación y el desarrollo productivo. Lo que buscamos claramente junto al Gobernador Axel Kicillof y durante toda esta etapa seguir creciendo a nivel de generación de trabajo con las empresas, pero también desarrollando las nuevas industrias más vinculadas a las nuevas tecnologías y a la investigación en desarrollo tecnológico”.

“Estoy muy pero muy agradecido a toda nuestra familia de la producción y del trabajo por estar siempre acompañándonos. Sabemos que en esta nueva Argentina que vamos a empezar a caminar a partir del 10 de diciembre, nuestro próximo presidente va a ser Sergio Massa, nuestro próximo gobernador va a volver a ser Axel Kicillof y nuestra vicegobernadora Verónica Magario va a ser reelecta; y La Matanza, como siempre, va a estar al lado de ellos para generar la Argentina de la producción y el trabajo y no la Argentina de la especulación financiera”, concluyó Espinoza.