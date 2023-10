E. Martínez (6): no se complicó en las salidas con pases cortos, aunque no tuvo la misma precisión cuando buscó con envíos más largos. La acción más difícil fue ante Ramón Sosa, en el inicio de la segunda parte, y le ganó el duelo para evitar el empate. El resto del partido no fue exigido con seriedad, ante la débil oposición de los paraguayos.

Molina (5): estuvo demasiado contenido durante la primera parte, y sólo pasó la mitad de la cancha en las jugadas con pelota detenida. El lateral tuvo un poco más de decisión en el tramo final del encuentro, aunque no terminó las jugadas de la mejor manera.

Romero (7): elegancia para dominar la pelota y salir con pases al ras del piso. No necesitó del juego brusco para controlar a Bareiro y Richard Sánchez. Su vehemencia le juega en contra algunas veces, cuando busca la pelea con un rival cuando él ni siquiera participó de la jugada.

Otamendi (7): otro de los que demostró un rendimiento elevado. La jerarquía que adquirió le permite resolver con categoría ante los delanteros adversarios. La primera incursión ofensiva que tuvo, cuando fue al área rival a esperar un tiro de esquina, convirtió el gol con una definición de derecha. El defensor apareció por atrás de todos y sorprendió a Coronel.

Tagliafico (6): seguridad en la marca y oportunismo para habilitar a los volantes que se movían por su franja. De a poco se fue ganando su lugar y se afirma cada vez más. El ex Banfield logró que no se lo extrañe a Marcos Acuña en ese sitio.

De Paul (7): al sacrificio de siempre para recuperar la pelota, le agregó despliegue para desdoblarse en el campo local y también en el visitante. Al final del primer tiempo estuvo cerca de convertir, pero su derechazo se estrelló en el palo. El desgaste físico que realizó lo fue sintiendo en la última parte del partido, y estuvo más estacionado sobre la derecha del mediocampo.

Mac Allister (9): el mejor de Argentina. Su posición como volante central, si bien le quita presencia en los últimos metros de la cancha, provoca que resuelva sus intervenciones jugando a un toque. Por esa vía salió de la presión de los paraguayos, y además habilitó con justeza a los compañeros que aparecían por los costados.

E. Fernández (5): le toca jugar por el lado izquierdo de la línea de volantes, y más allá que exhibe intenciones de asociarse al circuito ofensivo, tiene menos contacto con la pelota. El perfil no lo favorece y se lo nota un poco incómodo por esa franja. El partido no lo pudo completar y fue reemplazado por Paredes.

J. Alvarez (5): no pudo prevalecer en toda su dimensión. La primera opción para convertir fue los 24 minutos, y el remate fue tapado por el arquero Coronel. Le tocó ubicarse más retrasado que Lautaro Martínez y por ese motivo estuvo menos tiempo dentro del área. El jugador dejó la cancha a los siete minutos del segundo tiempo, para que pueda ingresar Messi.

N. González (6): sus incursiones en ataque fueron el camino del equipo para provocar el desequilibrio por ese lado. El hombre de la Fiorentina dos oportunidades para hacer un gol, al finalizar jugadas colectivas de relieve, pero la pelota se fue al lado del palo.

L. Martínez (6): el hombre más adelantado del seleccionado. Su presencia en el área fue intimidatoria durante todo el partido para los paraguayos. Gustavo Gómez lo cruzó justo cuando tuvo una gran chance para aumentar el resultado. En el final remató por arriba cuando se encontraba frente al arco.

Messi (6): cada vez que intervino hizo levantar al público. Las corridas en diagonal desde la derecha hacia el otro lado le permitieron llegar a la puerta del área con riesgo serio. El capitán ejecutó un tiro libre en la medialuna, en tiempo de descuento, y la pelota dio en el palo.

Paredes: ingresó por Fernández y se posicionó en su lugar de volante central. De esta forma, Mac Allister se corrió a la izquierda. El de la Roma ofreció compromiso en las acciones, pero su aceleración no fue acertada en varias ocasiones, y el equipo terminó desperdiciando algunos contrataques.

Lo Celso: jugó los último instantes como mediocampista por la izquierda.

Ocampos: también participó en el descuento.