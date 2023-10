“Carlos Menem si estuviese vivo votaría a favor de la Libertad Avanza”, dijo el candidato a diputado nacional y actual legislador provincial, Martín Menen. El sobrino del ex presidente respondió así a la vicegobernadora y candidata a senadora por Unión por la Patria, Florencia López que nuevamente arremetió contra el libertario al decir que “quienes lo quisieron a Carlos Menem miran con profunda falta de respeto que se lo compare”.

En plena campaña electoral, ambos mantienen cruces mediáticos y por redes sociales y se acusan mutuamente de usar la figura, de quien también fuera senador por La Rioja, para captar al electorado y, al mismo tiempo, defienden sus gobiernos. López sostiene que desde Libertad Avanza existe una “avivada” y Menem pide que no lo uses para ganar votos. Es la única representante del oficialismo que reivindica hasta ahora la figura del ex mandatario.

“Carlos Menem fue el gran estadista, fue el presidente que supo estabilizar el país, fue quien eliminó la inflación, generó la paz, las universidades públicas”, expresó López en Radio La Red y apuntó contra las ideas de Libertad Avanza: “Imagínense si Carlos Menem estaría a favor de que las universidades, que son gratis, paguen, es imposible o si alguien va a estar a favor de que de que se insulte a las mujeres; que se tengan armas o que la salud pública sea pagada”.

“Es una hipocresía superlativa de Florencia López porque habla y no tiene nada para ofrecer porque representa el peor Gobierno de la historia de la democracia que es Alberto Fernández y Sergio Massa”, respondió Menem y consideró que “ahora quieren apropiarse de Menem. Votaría las ideas de la libertad y apoyaría a Javier Milei sin ninguna duda”, consideró y aseguró su tío en una reunón le dijo que sería presidente.

Anteriormente por redes sociales la titular de la Función Legislativa se había cruzado con Eduardo Menem porque había manifestado que “a toda la familia Menem, les avergüenza que Martín siga a Milei”. El ex senador no tardó en responder y afirmó que es “un honor” respaldar referente de la Libertad Avanza y la trató de "mentirosa".

“Estimado doctor yo no miento, no soy descarada ni hipócrita y me resisto a ingresar al camino de la ofensa, el odio o la violencia que Ud. me propone con su posteo. Mi conciencia está tranquila, no sé si todos pueden decir lo mismo, realmente me costaría hablar de hipocresía, libertad o dignidad si hubiera sido funcionaria de la Dictadura Militar más sangrienta que tuvo la Argentina, que esa sí, amordazó” a miles de compatriotas”, lanzó la candidata.