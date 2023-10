Aerolíneas Argentinas le respondió de manera contundente a un pasajero que discriminó en sus redes sociales a una azafata de la empresa mediante un video que se viralizó en las últimas horas.

“Hace tres años publicamos este video en el que hacíamos autocrítica sobre la manera en que tratábamos a nuestras tripulantes en otros tiempos. Tenemos que reflexionar sobre ciertas prácticas que hay que prevenir y erradicar. Sobre los cuerpos de nuestras tripulantes NO SE OPINA MÁS”, postearon en el Twitter de la firma.

En el video se ve cómo se hace un repaso de la historia de la línea de bandera y se revisa el rol que tuvo la mujer en sus diferentes programas de comunicación, donde pasó de un lugar marginal y de acompañamiento a ser una pieza más en el engranaje central de la empresa.

La respuesta fue para un hombre que publicó en su Instagram, agustine1000, historias discriminatorias tras bajarse de un avión de Aerolíneas Argentinas y se viralizaron rápidamente.

Allí se ve un breve video de la azafata en cuestión y el mensaje: “Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser ENORME así se traba entre los asientos!”

Eso no es todo, ya que al video inicial le siguieron los comentarios con él mirando a cámara: “Quiero aclarar algo sobre el posteo anterior. No es culpa del chancho sino del que le da de comer”.

¿Puede empeorar? Sí, porque el comentario siguió: “Si sos un búfalo de dos metros de altura no te postulás para azafata ni azafato. No vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo porque no entrás en el avión y aparte vas a molestar a toda la gente”.

“En una empresa normal esto no pasa. Pero así le va a Aerolíneas que está dirigida por subnormales y chorros. Eso pasa. Es como que yo me postule para entrar a un equipo de básquet de la NBA”, remató el polémico comentario.