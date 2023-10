DISCOS DISCOS DISCOS ► La habitual interacción de electrónica y rock del grupo platense Laika Perra Rusa alisa sus cantos en Matanza, su cuarto disco, donde aligeran su propuesta entre raptos de fiesta afrobeatera, orquestaciones pop y un enfoque casi excluyentemente bailable que le da continuidad al goce ► Mariana Michi, Ezequiel Kronenberg y Nicolás Btesh colaboran para exponer la belleza y el milagro de la canción en Nunca da igual, donde la producción, la orquestación, la interpretación y la narración arman una experiencia preciosista pero intensa, con giros delicados y capas de adornos ► Juan Irio venía de sacar Vida sentimental hace muy poco, pero se propuso el ejercicio de componer, producir, grabar y mezclar un disco nuevo en 30 días de laburo: el resultado es el sorprendente Well Well y sus siete canciones mid-fi, lennonianas, profundas y encantadoramente flasheras ► Y la canción melodramática, el pulso electropopero y ciertas formas melódicas y de producción que orillan el rock argentino arman Nunca hubo plan, el intrépido primer disco-disco del bragadense FraXu.



TRES ESTRELLAS ► El Mundial de Robótica First Global Challenge, del que participaron 191 países, tuvo subcampeones argentinos: un equipo de ocho estudiantes, de 15 y 16 años, del colegio Tomás Alva Edison, de Mendoza, patrocinados por tutores de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo ► Mientras que en el ámbito del freestyle, el que se consagró fue el salteño Alkoy, que batalla desde 2016 y es organizador de la competencia Incendio Freestyle: ahora resultó ganador de Cultura Rap Federal 2023 y se lleva 40 mil puntos para ascender a FMS.

FESTIVALIPSIS ► El festival Buenos Aires Bluegrass armará menú de rockabilly, country y bluegrass, con shows de los anfitriones Angry Zeta junto a los canadienses Petunia & the Vipers y los estadounidenses Bonanza, además de charlas y feria de ropa e instrumentos, todo el lunes 16/10 desde el mediodía, gratis en el CAFF ► El Sagrado Pixel, curado y encabezado por el dúo Ibiza Pareo, incluirá con aura emergente a Uma, Marttein, Lisa Scha y Greta Dumont, todxs el domingo 15/10 en La Trastienda ► Y en festivales de cine se viene el 18º de Cine Inusual de Buenos Aires, que inaugurará con proyección de Aliades, la sátira sobre machismos y feminismos de Alexander Katzowicz (jueves 19/10 a las 22.30, gratis en el Gaumont).

PANTALLAZOS ► Halloween, ya te siento: el especial Criaturas fantásticas, de Mubi, traerá este viernes 13/10 algunas pelis terroríficas como The Troll Hunter, Bug o An American Werewolf in London ► En la misma línea, tres amigas cuentan historias de terror hasta que -claro- se pudre todo en la peli francesa Kandisha, mujer demonio, de Alexander Bustillo y Julien Maury, que ya está en cines ► Y en otro plan, a 50 años del álbum clásico The Dark Side of the Moon, Pink Floyd lanza este viernes 13/10 el documental Eclipse.

VIDEOS CON CREMA ► Posguerra compartió el video de Tanto azúcar, seductora pieza tornasolada y cambiante, producida como proyecto estudiantil del colectivo Eternal Films, en la FADU-UBA ► Evlay grabó el corto Investido, aventura callejera de aerosol, fuego y escaleras con las voces invitadas de Wos y Santiago Motorizado ► Wiranda Johansen entregó el clip de Fantasma, un hechizo de teatro, escenarios, escaleras y grupo de danza ► Neo Pistea encendió el corto Inflamable, apuesta cinematográfica, noctámbula y potente dirigida por Orco ► Y Juana Rozas soltó video para Cariño, una experiencia de romanticismo tenebroso.



COVER ME ► El Polazo Zelazek, ex bajista de Los Violadores, grabó su primer plan solista, el álbum doble Bandits & Covers I y II, que incluye versiones de The Stooges, V8, The Cult, Nina Simone, Misfits o Blondie, con invitados como Ricardo Iorio, Marcelo Pocavida, Alfredo Piro o Larry Zavala ► Elbi Olalla y Josefia Rozenwasser Marin regraban a Carlos Gardel, Fito Páez y Ricky Martin en el disco Tango en el Raval ► Y, para ver en vivo, Piano Bar presentará su show-tributo Una vida de Charly en canciones, con clásicos de García, el 20/10 en el Gran Rex.





