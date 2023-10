Cuando acecha la maldad, del director argentino Demián Rugna, se consagró este sábado como mejor película del festival de Sitges, el referente internacional del cine fantástico y de terror.

La historia de este largometraje comienza cuando dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas y que está a punto de dar a luz a un demonio. Sus intentos para evitarlo provocarán una ola de violencia y terror con grandes dosis de sangre, en el contexto de una Argentina rural, que el cineasta retrata con dureza.

Se trata de la primera cinta latinoamericana en ganar el máximo galardón del festival, que este año celebraba su 56º edición.

En una entrevista con EFE, el realizador argentino se mostró "muy orgulloso" de haber sido premiado en "este festival, que es la meca del género fantástico".

El actor protagonista Ezequiel Rodríguez y el director Demián Rugn. (Foto: Instagram/@sitgesfestival)

"Pienso mucho en mis colegas de Argentina, que están pasando un momento complicado, y espero que este premio ayude a que se defienda la cultura", apuntó Rugna.

Además, el director ponderó el galardón del festival internacional en el contexto en el que "el Instituto de Cine Argentino (INCAA) está en peligro de desaparecer si gana uno de los candidatos que se presentan a las elecciones", en alusión al referente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

También remarcó que "en el último año casi no se ha producido a través del Instituto" por lo que consideró que "el año que viene se va a notar la merma" en la industria del cine argentino.

"Un hecho lamentable", según el premiado director, porque "hay talento" y "en estos últimos tiempos se estaba filmando mucho en Argentina, pero ahora hay muchos problemas económicos".

La película de Rugna, que ya se estrenó en 670 salas en Estados Unidos, llegará a Argentina el 9 de noviembre y a España el 19 de enero.

La triunfadora de la Sección Oficial también se llevó el Premio Blood Window a la mejor película latinoamericana. Asimismo, el galardonado filme incluye actores como Ezequiel Rodríguez y su productor es Fernando Díaz, que asistieron al festival.

Otra "coronación de gloria"

Cuando acecha la maldad fue considerada por parte de los especialistas presentes en el festival como la película "más salvaje" de la presente edición.

"Obviamente es una película muy fuerte -reconoció el autor- pero creo que es honesta, porque no busca conformar a todo el mundo y no esquiva los problemas que me pueda causar que sea así de gráfica y aparezcan niños y animales".

Según el director, su cine es "para los amantes del genero" y, como se siente uno de ellos, hace las películas que le gustaría ver.

"Cuando acecha la maldad" se estrena en salas de cine argentinas el 9 de noviembre. (Foto: Instagram)

"Premiar una película descarnada puede ser bueno para el género porque hoy en día se están viendo películas de terror que parecen hechas para niños. Los que las impulsan no quieren quedar mal con nadie, y eso acaba condicionando al autor", argumentó.

No obstante, se mostró convencido de que Cuando acecha la maldad puede gustar también a espectadores que no son fanáticos del genero de terror, porque "al fin y al cabo es un cuento y lo que importa es que la historia te atrape".

Rugna es también el director de Aterrados (2017), un hito de del terror latinoamericano reciente que podría tener un 'remake' en Estados Unidos de la mano del director mexicano Guillermo del Toro.



Latinoamérica marcó presencia en el festival Sitges

El género fantástico latinoamericano, que vive un buen momento en términos de producción y de público, estuvo muy presente este año en el festival con películas como la chilena Brujería, de Christopher Murray, una denuncia de la colonización en la remota isla de Chiloé; o la brasileña Propriedade, de Daniel Bandeira, una historia de lucha de clases y violencia en el Brasil rural.



Entre los premios de la selección oficial también destaca una mención especial para la coproducción hispano-argentina Moscas de Aritz Moreno "por su bonita visión del lado feo de Buenos Aires", en palabras del jurado internacional.