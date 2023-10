"Acá enfrente hay un asilo de ancianos, y el año pasado vinieron 45 abuelos en silla de ruedas acá a la sala. Cada abuelo tenía su paquete de pochoclo y su jugo de naranja. Mientras actuaban los actores conversaban entre ellos como si estuvieran viendo una película en un cine. Esas son el tipo de cosas que nos quedan cuando termina el festival. Lo artístico ya lo conocemos, con los actores nos conocemos, no hay una cuestión egoísta de querer brillar, sino de hacer algo distinto, un recuerdo para siempre", afirma Gabriel Faversani, uno de los miembros del grupo de teatro indpendiente Bola 8 y organizador del Festival Latinoamericano de Teatro, que está festejando su sexta edición. Proyecto que une dos ciudades, San Fernando y Escobar, y dos teatros amigos, el Tinku Teatro y la Sala Ensueños. Un fin de semana cada uno, San Fernando pudo disfrutar de más de treinta funciones de elencos de toda Latinoamérica. Este fin de semana fue el turno de Escobar, que este domingo tiene su último día de funciones. Pero antes, un poco de historia.



Un teatro en una cancha de bochas

La historia comenzó en el año 2017, cuando un grupo de teatro independiente montó de cero la sala Ensueños, fabricada a partir de elementos reciclados, dentro de una sociedad de fomento llamada Villa Vallier. "No teníamos nada, no teníamos un mango ni apoyo de nadie. Para que te den algo tenés que tener una historia previa, esto fue todo una locura nuestra", afirma Gabriel.

Hicieron la sala de teatro en lo que era una vieja cancha de bochas. "Hicimos la sala con gradas y escenario, telones, luces. Comprábamos de a una luz en mercado libre cuando encontrábamos una oferta", afirma. Levantaban luces, consolas que estaban abandonadas por otros teatros. "Los grandes teatros de capital y Gran Buenos Aires tienen unos desperdicios de elementos que están arrumbados en depósitos. Para las salas pequeñas es oro eso", afirma.

Al mismo tiempo que la sala Ensueños empezaba a llenarse de vecinos y vecinas de Escobar, comenzaron a pensar en la idea de hacer algo grande. "A partir de ahí, se nos ocurrió la idea de hacer un festival, empezaron a venir montones de amigos de toda América, ya que nosotros íbamos a otros festivales y teníamos mucha interrelación. Desde el inicio, vinieron y nos apoyaron ciegamente", afirma Gabriel.

Así fue, desde el primer momento, el Festival Latinoamericano de Teatro. Esta vez, reciben a más de 30 elencos teatral de Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú, México, y de ciudades argentinas como Mar Chiquita, San Nicolás, Resistencia (Chaco), San Martín, Escobar, Tres de Febrero, Campana, San Miguel, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.

Cada elenco se paga su pasaje, y se alojan en las casas de los miembros de Bola 8, o de algún vecino que tienda su hogar por una buena causa: recibir teatro internacional, libre y popular. Pero además, acercarse a públicos distintos y debatir. "Todos los elencos están en un solo lado, primero en San Fernando y después acá en Escobar. Entonces todos pueden ver lo que hacen los compañeros y conectarse con el público. Terminó la función y al rato están tomando un mate con el que actuó recién, y hacen preguntas. A los abuelos les encanta eso", afirma Gabriel.

Donde no llegan los artistas

Este año, en total, las actividades entre San Fernando y Escobar son más de 50. La semana pasada fue todo un éxito en la primera de las ciudades, y esperan que el cierre este fin de semana lo sea aún más. Pero Gabriel pone el foco en las funciones más especiales para él: las que de otra manera nunca existirían, las que eligen por su dificultad.

"Las escuelas que elegimos son de muy pocos recursos, muy humildes, y nosotros las elegimos por eso. Los artistas mucho no van, porque no hay calles, o no hay dinero. Lo entiendo desde el punto de vista laboral, pero creo que también hacemos teatro para meternos en lugares difíciles", afirma.

Es interesante escuchar a Gabriel dando cuenta de cómo la programación sirve al territorio, y no al revés. Una de las funciones en Escobar tendrá lugar en una escuela secundaria para adultos. "Esa obra, por ejemplo, es de Lorca, porque pensábamos que justamente les puede servir para introducir la idea de qué es un autor, para charlarlo con el profesor de literatura. O la función en el profesorado de teatro será con desmonte de obra posterior, para que los futuros dramaturgos puedan charlar con los elencos internacionales", afirma.

"Otra de las funciones que se hizo en San Fernando es en la Isla del Delta, son dos horas de lancha. A esa función mandamos al elenco de Ecuador y al de Nicaragua. Justamente la idea es que conozcan nuestro delta y nuestra realidad. Quizás el turista que viene a Argentina viene al Obelisco, pero tenemos otras cosas que también son lindas", afirma.

La retribución de ese público, según Gabriel, es invaluable. "Cuando hacemos los festivales, los elencos comen en la sociedad de fomento y las vecinas se pelean para ver quién cocina ese día. Es una manera agradecer a estos elencos que hacen tanto esfuerzo por venir. Cuando vamos para allá es lo mismo recibimos el mismo cariño de la gente donde vamos", afirma.

Para todos y todas

La sala Ensueños está ubicada en una ciudad que es semi rural, alejada del centro de escobar. Salimos a la puerta de casa y hay gallinas, calle tierra y caballos. Sus organizadores conocen las dificultades, y por eso, trabajan todo el año para que el territorio no sea un inconveniente.

"No cobramos entrada porque pretendemos que gente que no puede ir al teatro acceda a ver obras de toda Latinoamérica. La nuestra es la única sala donde la gente puede entrar con el mate. Te da como una calidez, es como que estás viendo teatro en la casa de alguien", afirma.

Los valores también se relacionan con el tipo de vínculo que los grupos de teatro mantienen con los extranjeros. "No hay fronteras para nosotros, no hay cultura argentina o cultura chilena o cultura mexicana, hay cultura", afirma.

La inauguración fue la semana pasada, el sábado, con la presentación de la programación en un teatro pequeño llamado Teatro del Sol. El telón, hecho a mano con retazos de telas, es una linda metáfora de los objetivos del FELT, que año tras año pero también, día tras día, busca construir un puente entre la realidad y la ficción con lo que haya.

Para consultar la programación completa, revisar las redes sociales de la Sala Ensueños.