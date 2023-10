La conducción de La Libertad Avanza (LLA) denunció un ataque político en Moreno, aunque los testimonios y evidencias no terminan de encajar con un hecho de esa naturaleza. Daiana Durán, primera candidata a concejala en Moreno, fue la víctima del ataque: en su propio departamento, la amenazó un individuo con un cuchillo, la amordazó metiéndole un par de medias en la boca, utilizó cintas de embalar para sujetarla e intentó darle un beso en la boca. La mujer declaró que el desconocido le dijo: “vos vas a pagar lo que hizo el Chuqui”, refiriéndose a su pareja, Ramón Vera, quien es el conductor político de LLA en el distrito. Fuera de esa manifestación, el sujeto no hizo ninguna otra referencia a cuestiones partidarias o electorales. Durán dice que dos días antes, sobre la mesa, encontró cuatro boletas de Unión por la Patria y que no sabe quién los dejó ahí. Tampoco hizo denuncia alguna por esa supuesta intrusión. La mujer no vive en el departamento atacado porque tiene problemas eléctricos. Sólo fue a buscar ropa.

Según los primeros datos aportados por los investigadores, en el lugar no se encontraron puertas o ventanas forzadas. Ni en el departamento de Durán ni a la entrada del edificio ni en los ingresos posibles a través del departamento de un vecino. Aun así, se investiga por dónde habría entrado el atacante. Lo otro que llama la atención es que un ataque político suele involucrar a varias personas. En este caso, el atacante fue uno solo e ingresó al departamento cuando Durán no estaba. La mujer no vive en ese departamento, que tiene problemas eléctricos, sino en el de su madre. Resulta rara la realización de una agresión político-partidaria en un departamento que el 99 por ciento del tiempo está vacío.

El denunciante inicial, Vera, dice que recibió un video en el que se veía a Durán amordazada y maniatada, pidiendo ayuda. La víctima afirma que quien filmó el video fue el agresor y que se lo envió a Vera en el formato que permite ver la imagen una sola vez: después se borró. “Pedile ayuda al Nene”, fue la frase usada por el agresor. El Nene es el apodo de Vera.

En el comunicado de LLA dice que la amenaza consistió en decirle “que si seguía haciendo política para LLA la iba a pagar ella y su familia”. Pero en la declaración de la víctima, hecha bajo juramento, no figura eso ni remotamente: las frases fueron “vos la vas a pagar por lo que hizo El Chuqui” y “pedile ayuda al Nene”. De todas maneras, LLA se despachó en el comunicado: “la casta tiene miedo y está dispuesta a todo con tal de mantener sus privilegios. Pero nosotros no tenemos miedo".

En la denuncia se menciona como ingrediente político que sobre una mesa del departamento se encontraron "varias boletas de Unión por la Patria" que Durán no sabe quién las dejó ahí. Lo que sucede es que eso ocurrió dos días antes, el 11 de octubre, no el viernes 13, cuando se produjo la agresión denunciada.

El otro ingrediente llamativo es que en la declaración de Durán dice que "no sabe si el individuo le sustrajo los 400 dólares que tenía ahorrados", abriendo la puerta a la hipótesis de un robo. En el edificio hay cámaras de seguridad que serán verificadas por los investigadores.