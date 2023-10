Nadie se quiere quedar sin su porción del fenómeno Messi y en noviembre será el turno de China, ya que el Inter Miami concretó su primera gira internacional con el astro: constará de dos amistosos ante clubes de la Superliga de ese país, entre el domingo 5 y el miércoles 8, justo en la previa de la última doble fecha de Eliminatorias del año, según confirmó la franquicia estadounidense.

El primer compromiso será en la ciudad de Qingdao contra el equipo local, el Qingdao Hainiu, que ocupa el 13° puesto entre los 16 participantes de la Primera división china, y el segundo frente a Chengdu Rongcheng, que está sexto. Repasando los planteles de ambos elencos, la cara más "conocida" es la del DT del Rongcheng, el exwing surcoreano Jung-won Seo, quien supo jugar con su Selección los Mundiales de 1994 y 1998, marcándole un gol a España en la Estados Unidos por fase de grupos.

La Superliga china, hasta hace no tanto con mucha repercusión internacional por sus fichajes -puesto que ocupó este año Arabia Saudita-, tiene al brasileño Oscar (32 años) como gran figura, aquel que supo ser campeón de la Libertadores con Inter de Porto Alegre y bicampeón inglés con Chelsea. En la Primera División hay un solo argentino, el exVélez "Monito" Vargas (26 pirulos), quien llegó el año pasado desde Espanyol de Barcelona.

La gira se concretó tras un acuerdo de las empresas NSN (Never Say Never) y la china Maijia Sports. NSN, compañía internacional con sede en Barcelona, fue la encargada de organizar el partido entre el Barça y Vissel Kobe del pasado 7 de junio en Tokio, con la asistencia de 50.000 espectadores y Andrés Iniesta jugando por entonces para los japoneses, antes de fichar con el Emirates Club.



“Estamos muy emocionados de continuar expandiendo el alcance global de nuestro club, haciendo que nuestro equipo juegue frente a fanáticos increíbles en todo el mundo. Esta es una oportunidad especial para compartir la pasión a medida que llegamos a nuevas audiencias y nos exhibimos en nuevos lugares, y estamos ansiosos por comenzar esta aventura”, dijo el director comercial del Inter Miami, Xavier Asensi.

La gira del Inter Miami con Messi se producirá antes de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en la que Argentina recibirá a Uruguay (jueves 16) y visitará a Brasil (martes 21).

La franquicia estadounidense busca sumar competencia para completar el año, luego de quedar eliminado de la fase de playoffs de la Major League Soccer, en la que le restan dos partidos para finalizar su participación en la instancia regular.