En uno de los episodios más recordados de Los Simpson, Bart consigue emanciparse y se muda a un vecindario peligroso en el que se hace amigo de Tony Hawk. “¡Qué gran tipo, Tony Hawk!”, presume ante Milhouse. Y no es para menos: es la máxima leyenda de la historia del skate. “Conocí a Tony Hawk a mis 6 años, en el cumpleaños de una amiga. Era una fiesta en un skatepark y yo no podía creerlo: es como un héroe. Me acerqué junto a mi papá y le pedimos una foto”, dice Evan Doherty, nombre de pila de Big E, un niño estadounidense de la Missouri profunda que a sus 8 años ya había hecho un 720° y a sus 11, un 900°, dos de las grandes proezas del skate, de esas que sólo Tony y otro ínfimo puñado de estrellas han podido destrabar. Big E es, según los que saben, el próximo Tony Hawk.

“No recuerdo exactamente el momento en que subí a un skate por primera vez, pero sí que cuando tenía 3 años pedí que me compraran una tabla y no pude parar más”, dice Evan desde su casa en California. “Tony es un gran amigo, es la persona que querés ser cuando empezás a patinar”, flashea quien a sus 14 años recibe como gran cumplido que lo asocien a Hawk pero cree que no hay manera de llegar a ser como él: “Jamás podrá ser reemplazado, es como un Dios del skate”.

Por estos días, Big E prepara su visita a Argentina en la segunda edición del Xtreme Life Fest, con la presencia de otros patinadores como Andy Macdonald, Lizzie Armanto, Kevin Stab, Elliot Sloan y el mítico Tony. “Sé que los shows de skate en Argentina son multitudinarios, así que espero ver mucha gente. Mi vida es muy loca: creo que estuve en Sudamérica no hace mucho, pero creía que estaba en Europa”, sincera el wachirider. “Lo que más me apasiona es aprender nuevos trucos. Cada vez que me obsesiono con uno y lo consigo, es una sensación de superación muy grande. Me pongo contento con tener más material para las competencias.”

Evan se considera fanático de los canales de cocina (“Porque amo comer”) y de los programas con competencias: “Con mi familia miramos Chopped, es muy divertido”. Escucha “de todo: rock, hip hop y pop”, pero su banda favorita es Queen. Y como su vida se desliza entre tablas, skateparks y aviones, Big E se debe algunas cosas aún: “Todos hablan de Rick & Morty y yo jamás los vi. Debería empezar ya”.

¿Cómo imaginás tu vida de acá a unos años?

–Quiero seguir en la escuela y llegar a la universidad. Me gustaría conseguir un trabajo en caso de que el skateboarding no funcione, pero lo único que me interesa es seguir patinando.

* Sábado 2 a las 13 en Figueroa Alcorta y Dorrego. Gratis.