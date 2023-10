FESTIVAL ASTERISCO: DECIMO ANIVERSARIO

Luego del ciclo retrospectivo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, del 26 de octubre al 5 de noviembre se desarrolla una nueva entrega del Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, con una edición especial por su décimo aniversario en el cual habrá tres Competencias, estrenos de películas argentinas, invitades internacionales, focos en cineastas y algunas sorpresas. También se proyectarán películas españolas, canadienses, israelíes y de distintos países de Latinoamérica. Las sedes para esta edición serán el Museo Malba, el Centro Cultural Kirchner, Arthaus, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Museo del Cine y Hasta Trilce. Desde el jueves 26 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre, programación completa en festivalasterisco.com.ar

CICLO DE HOMENAJES A PEDRO LEMEBEL EN EL CONTI

Este fin de semana en el Conti tiene lugar una programación especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile con una serie de actividades en homenaje al escritor y activista Pedro Lemebel, titulado "La tarde de los visones". Desde las 15, "La muerte de Madonna", a cargo de Un lugar conocido: Club Gay de Lectura, a las 17 llega la Feria de la librería Jardín Oeste con obras feministas, LGBTI+ y ESI y micrófono abierto, a las 17:30 "Berenice, la resucitada" con dirección de Javiera Cabezas Acuña inspirada en la crónica de Lemebel del mismo nombre, a las 18: "El cuerpo del trauma también está presente", homenaje de Las caballas del fin de mes a Las yeguas del apocalipsis con Duen Neka'hen Sacchi, Luciana Iovane y Rodrigo Herrera, y a las 19 "Tu Voz Persiste", la varieté curada por Dajmé (Jaime Lepé). Actividades gratuitas, no requieren reserva previa. Sábado 21 de octubre desde las 15 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

FIESTAS

Fiesta Jolie. Nueva edición de la fiesta queer que le suma un sábado primaveral a la semana para festejar con mucha música, baile, sudor, pizza, amor, color y entrada libre y gratuita. Miércoles 25 de octubre desde las 23 en Club Aráoz, Aráoz 2424.

La Warhol. La clásica fiesta de los viernes ahora en edición primaveral le da puntapié queer al fin de semana cargado de hitazos pop, barra de tragos con promos, hosteo de drag queens, cachengue, disfraces, sorpresas e invitades. Viernes 20 de octubre desde las 23:59 en Chacabuco 947.

TERTULIAS

La última romántica. Nos gusta el drama, también el show. Llega el evento artístico y performático en donde la poesía, la prosa y la palabra escrita se hacen espacio y voz, mediante la invitación de cada artista a habitar su intimidad por medio del lenguaje del amor. Leen Julieta Koop, Tomás Corradi, Mora Segade y Fran Bert. Música por Rocco Posca. Viernes 20 de octubre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

ONLINE

Insurgentes. Continúa durante octubre el ciclo semanal curado por el CCEBA que constituye un llamado a artistas mujeres cisgénero y transgénero, no binaries, y miembros del colectivo LGBTIQ+ a alzar su voz sobre los nuevos territorios digitales. Ahora se estrena “Campanas de Metal”, por Arlén del Futuro, una canción que en su poesía resguarda la historia del amor entre dos chicas. Jueves 26 de octubre a las 19 en vivo por YouTube: CCEBA.

JORNADAS

Taller de Haiku. Este sábado se viene un encuentro coordinado por la poeta y música Jacqui Casais en una jornada para profundizar sobre el haiku: leer, analizar, aprender a contar sílabas, trabajar sobre la unidad de percepción y la de experiencia, la coalescencia y el entorno físico, mediante ejercicios para escribir haikus propios. Más información e inscripciones a [email protected] o en lalibre.com.ar. Sábado 21 de octubre de 15 a 17 en la librería La Libre, Chacabuco 917.

Herramientas básicas de la dramaturgia. Masterclass en el marco del "Laboratorio de escrituras Filba" a cargo del escritor, dramaturgo, director, actor y cantante Alejandro Tantanian, para abordar el texto teatral como una forma específica de escritura construida para ser representada en el escenario por actores en vivo: temporalidad, tema, personajes, diálogos, espacialidad, conflicto, etc. Inscripciones en laboratoriofilba.cargo.site. Viernes 20 de octubre de 18:30 a 20 en la Alianza Francesa, Av. Córdoba 946.

MUESTRAS

Premio Adquisición 8M. Continúa la muestra de pinturas, esculturas, fotografías, videos, cerámicas, textiles e instalaciones que dan cuenta del trabajo de artistas argentinas con un recorrido sensible y material por temáticas y preocupaciones que las atraviesan de manera transversal: la sexualidad, la identidad, la maternidad, las tareas de cuidado, la educación, la religión, el cuerpo, la violencia, la poesía, los miedos, las ilusiones, los vínculos y las tradiciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 15 a 20 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

Grupo Joven, arte y desacato en los años 50. Inauguró la muestra de artes visuales que plantea un recorrido por el camino histórico de la agrupación artística, desde las primeras experimentaciones geométricas en papel, construidas lúdica y colectivamente, hasta la posterior producción individual de sus integrantes. Se pueden ver obras de Diana Chalukian, Alfredo Carracedo, Eduardo Mac Entyre, Víctor Magariños D., y obras de creadorxs contemporánexs como Francisca Amigo, Amadeo Azar, Juan Sebastián Bruno, Natalia Cristo, Rodrigo Cuberas, Tulio De Sagastizábal, Graciela Hasper y muches más. De martes a domingo de 13:30 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TALLERES

Narrar con ojo de loca. Coordinado por Nico Colfer, periodista, Licenciado en Letras, investigador y curador de diferentes propuestas relacionadas con las representaciones LGBT+, en un espacio creado a partir de una selección de noticias de actualidad, la propuesta será cambiar la realidad para construir ficciones que representen a quienes participen del taller. El objetivo será explorar el proceso de hacer de la ficción una aliada para contar la propia historia. Inscripción previa en centroculturalrecoleta.org. Sábado 21 de octubre desde las 16 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Clases de actuación para jóvenes y adultxs. Nuevos horarios para actuar en Zona Norte junto a la actriz, dramaturga y directora Sofi Penna: Taller regular, los jueves a las 20:30 a metros de la estación de Martínez. Seminario intensivo para indagar en este lenguaje o seguir entrenando, los sábados 21 y 28 de octubre a las 11 en Shala Bhagavan, en la zona de Plaza Martínez. Más información, consultas e inscripciones en linktr.ee/sofimpenna

Laboratorio de Teatro Musical. Segunda fecha del Ciclo de Semimontados del Laboratorio de Teatro Musical, con una instancia de aproximaciones al montaje de la obra musical. Al término de la función se abrirá una instancia breve de diálogo con el público promoviendo un intercambio de enorme utilidad para los equipos artísticos. Viernes 20 de octubre a las 17 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

DANZA

Sorour Darabi. Este miércoles y jueves el/la coreógrafa/o y artista trans de origen iraní, Sorour Darabi, presenta su performance "From the throat to the dawn", con la que a través de su cuerpo pone en escena problemáticas sociopolíticas para activar la conciencia de les espectadores sobre los cánones estéticos, enfocada en las sensaciones íntimas y la manifestación pública del dolor, el sufrimiento y el miedo. Actividad gratuita. Miércoles 25 y jueves 26 de octubre a las 20 en Proa 21, Av. Don Pedro de Mendoza 2073.

TEATRO

Kabaret Elektro Pank. Nueva función del show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Viernes 20 de octubre a las 23 en La Greco Bar, Perú 269.

Una muerte compartida. Estrena la obra escrita y dirigida por Paolo Giuliano que narra la historia de la familia Benavídez: Nora llora la muerte de su hija Laura a causa de una supuesta enfermedad pero con la llegada de Marcos, su otro hijo desconocido para el pueblo, se sacude la versión oficial de la muerte. Mediante una serie de eventos inesperados Nora y los habitantes del pueblo se verán obligadxs a cuestionar sus prejuicios sobre la identidad y la verdad. Funciones: viernes a las 22 en el Tinglado Teatro, Mario Bravo 948.

EXTRA

Neobarrosas. En el marco de las Batallas Barrocas Edición 2023, se viene la semifinal producida y creada por Ópera Periférica en donde 15 artistas draguean el ring de la Federación Argentina de Box con performances diseñadas a partir de arias de ópera barroca, acompañadas de una orquesta y cantantes en vivo. El jurado y el público serán les encargades de elegir a lxs ganadores. Compiten Patricio Ruiz, María Pía Martignone, Luciano Cejas, Prima Donna, Armando A. Bruno, Ariel Osiris, Laurent Tropikalia, Rica, Galaxia y Mar, Anaconda Trash, Dolores Lamar, Weltan, Max Regueiro, Fauna Sky Walker y Ángel Placenta. Viernes 20 de octubre a las 21 en la Federación Argentina de Box, Castro Barros 75.