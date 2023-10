La zona de la plaza donde se dispuso el escenario quedó separada del resto por un vallado, mientras el resto del espacio público era utilizado por otros vecinos del barrio que continuaron con sus actividades. Las no más de mil personas que asistieron al acto, en su mayoría adultos mayores, arribaron con sus banderas de Argentina y portando gorras y prendas de color amarillo. Y durante la previa, bajo el sol, una persona disfrazada de pato con la banda presidencial animó el encuentro y fue el foco de las cámaras. Así fue el cierre de campaña de Juntos por el Cambio. Un cierre nacional, porque Patricia Bullrich fue la oradora de fondo y opacó a su pupilo Néstor Grindetti, pero centrado en la provincia de Buenos Aires, porque el lugar elegido fue la Plaza Libertad y Democracia "Doctor Raúl Ricardo Alfonsín" de Lomas de Zamora.

Grindetti sostuvo que el país atraviesa "el caos de hoy" y que también está frente "al caos que ofrece la gente de Milei".

"No puede ser que alguien proponga que hay que dolarizar. No tiene equipo, no tiene ideas concretas, es un liderazgo mesiánico", añadió, y agregó que JxC tiene un equipo "con ideas y liderazgo".

En la misma línea de acusación de Axel Kicillof que viene desplegando, continuó eligiendo frases rimbombantes y esquivando datos. Definió al gobernador como una persona "que les entregó la calle a los delincuentes y que nunca estuvo cerca de la gente". Aunque no explicó por qué, dijo que Kicillof "está en otra cosa". También afirmó que "espera directivas de Cristina y se ocupa de lo macro". Más todavía: "Se sienten propietarios del Estado porque quieren el poder para someter".

Grindetti, que en un principio dijo que el viaje marbellí de Martín Insaurralde era un asunto de la vida privada, cambió en el final, y en la plaza dijo que repudia "fuertemente lo que ha hecho Insaurralde", para luego estereotipar esa crítica en sintonía con la campaña nacional de Patricia Bullrich: "El kirchnerismo es eso".



Los spots de Bullrich vienen utilizando la palabra "kirchnerismo" como sinónimo del Mal y llaman a terminar con él, a veces tres veces en pocos segundos.

La propia Bullrich se repitió a sí misma en Lomas cuando dijo que "vamos a termnar con el kirchnerismo de un avez y para siempre".



La candidata presidencial de Juntos por el Cambio también cargó contra Kicillof, pero por la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.



En un argumento de campaña complementario con los anteriores, asimiló la Provincia a un presunto plan peronista de refugiarse allí, cosa que el propio Kicillof viene desmintiendo cuando dice que su objetivo de siempre fue ganar el distrito bonaerense y ayudar al triunfo nacional de Sergio Massa.

"Tenemos que ganar la Provincia y sacar al kirchnerismo de raíz, porque si no se quedan escondidos en sus guaridas", dijo Bullrich en la plaza de Lomas, que no es la central, la Grigera, sino una ubicada fuera de la principal avenida, Hipólito Yrigoyen.

Juntos por el Cambio eligió cerrar en Lomas de Zamora con la idea de utilizar el supuesto impacto del escándalo de Martín Insaurralde y convertirlo en fuerza propia. Por eso arrancó hablando el candidato a intendente, Guillermo Viñuales. Hasta hace tres años Viñuales fue jefe de Gabinete de Insaurralde. Luego se pasó al PRO. La cercanía en el tiempo, sin embargo, tiene un efecto paradójico: JxC escogió Lomas pero su postulante local no podría explicar los años en que estuvo junto a Insaurralde, que superan largamente a los que lleva separados de su ex jefe.



La estrategia de Mauricio Macri fue criticar al kirchnerismo y al mismo tiempo tratar de morderle votos a La Libertad Avanza. La candidata de la agrupación de extrema derecha ultraliberal, Carolina Píparo, obtuvo el 22 por ciento de los votos en las PASO en el cómputo de votos para la gobernación.



En ayuda de Grindetti y Bullrich, el ex presidente definió a LLA como "una agrupación fácilmente infiltrable". No definió por qué sectores ni si se refería, por ejemplo, a fondos especulativos internacionales que lo apoyaron durante su mandato entre 2015 y 2019.



En términos políticos y electorales, el fuerte de Macri siempre fue más Córdoba que la provincia de Buenos Aires.



En el escenario, junto a Bullrich y el resto de los dirigentes que disertaron, estuvieron los diputados María Eugenia Vidal, Diego Santilli, José Luis Espert, Maximiliano Abad, Cristian Ritondo, Karina Banfi y Silvia Lospenato. También el economista Carlos Melconian, el candidato a diputado Miguel Ángel Pichetto, el postulante a vicegobernador bonaerense Miguel Fernández, el exsenador Ernesto Sanz y el exdiputado Eduardo Amadeo.