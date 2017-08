Dice que CFK no le ganó

La insólita lectura de Bullrich del resultado de las PASO

"Cristina no nos ganó", afirmó el candidato a senador de Cambiemos, pese a que el escrutinio definitivo dejó al descubierto la manipulación de los datos electorales que hizo el oficialismo el día de las primarias y confirmó el triunfo de la ex presidenta. Su argumento es que no fue derrotado porque no compitieron en la misma interna.