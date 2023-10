Las Leonas sufrieron una baja sensible en la previa de su debut en los Juegos Panamericanos con la confirmación del desgarro de la delantera Agustina Albertario, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Con mucha tristeza les quiero contar que el miércoles entrenando con Las Leonas me desgarré el isquiotibial. Son cosas que pasan en la vida de un deportista pero que nadie te prepare para afrontarlas. Me toca quedarme en Argentina y apoyar a mi equipo desde acá. Gracias a todos los que me están preguntando y mandándome su apoyo", contó la atacante de 30 años a través de su Instagram.



La Selección de hockey sobre césped pierde así a una referente (216 partidos y 62 partidos con Las Leonas) y una de las figuras de las últimas conquistas del equipo: la medalla de plata en los Juegos de Tokio (dos tantos en ocho encuentros) y la de oro en los Panamericanos de Lima 2019 (tres en seis).

La jugadora de Lomas Athletic, una de las caras oficiales del torneo, será reemplazada por Delfina Thome (Liceo Rugby Club), quien a su vez será reemplazada por Celina Di Santo (Lomas) como reserva del equipo que conduce Fernando Ferrara.

Las Leonas buscarán la clasificación a París 2024 en estos Panamericanos, donde comparten la Zona A con Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Uruguay. Del otro lado, en el Grupo B, están Chile, Canadá, México y Cuba.

El debut de las argentinas será el jueves a las 9:30 ante Uruguay; luego enfrentarán a EE.UU. el sábado a las 11:30; y cerrarán con las trinitenses el lunes 30 a las 9:30. Los ocho equipos avanzarán a cuartos de final, donde los cruces dependerán de los resultados en primera fase.



Por su parte, Los Leones, oro en Lima 2019 y séptimos en Tokio 2020, debutarán el miércoles a las 17:30 con México; el viernes irán con Chile a las 19:30; y el domingo 29 se medirán con Perú a las 11:30. En la otra zona están Brasil, Canadá, EE.UU. y Trinidad y Tobago.