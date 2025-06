“Titán y Brownie me hicieron sentir más contenta para entrar”. “Fue muy bueno, es un perrito hermoso que me tranquilizó demasiado”. “Me hicieron sentir bien a pesar de lo que me pasó”. “Me fue muy bien. Aparte ellos dos me ayudaron mucho”. Niños, niñas y adolescentes que se enfrentan con una entrevista vinculada con una situación judicial describen así el apoyo recibido por los perros especialmente entrenados para dar contención en esos casos. El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la ciudad de Buenos Aires incorporó el Programa de Perros de Asistencia Judicial en 2019: ahora ya lo aplicó el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén y próximamente lo harán Chubut y Entre Ríos.

Ambas jurisdicciones seguirán el modelo ya aplicado con Neuquén: selección de cachorros, evaluación, entrenamiento y capacitación de guías coordinado por el Equipo del MPT.

Desde 2019 hasta mayo de 2025 se realizaron en el MPT 1544 intervenciones con la presencia de los perros

Neuquén presentó su Programa en el Primer Congreso Iberoamericano de Psicología del Testimonio, en Lima, en 2025, y publicó sus resultados en revistas científicas. El MPT firmó convenios de colaboración y asistencia técnica con Chubut y Entre Ríos para replicar el programa.

Perros para tranquilizar

En el MPT explican que cuando la niña, el niño o adolescente llega a declarar, se lo acompaña a la sala de espera, donde es recibido por la psicóloga que llevará adelante la entrevista. Allí se le ofrece la posibilidad de ser acompañado por un perro adiestrado especialmente. En el caso de dar conformidad, se le presenta uno de los perros de asistencia junto al guía-instructor canino. Según la edad y el motivo de la entrevista se elige el perro y el tipo de intervención. El perro siempre actúa bajo la mirada del guía. El tiempo promedio de intervención de los perros es de 30 minutos aproximadamente antes de la entrevista y otros 30 minutos en la instancia posterior. Menos del 10 por ciento rechazó la intervención de los perros.

Titán y Donna, de raza Golden Retriever junto a Brownie, un Australian Labradoodle, conformaron en 2019 el primer equipo de perros de asistencia judicial del país. Que acompañan a niños y niñas a declarar en la sede central del organismo en la ciudad de Buenos Aires. Ellos están especialmente entrenados para cumplir esa tarea.

En 2024, el MPT presentó la primera evaluación de impacto del Programa Perro de Terapia para Asistencia Judicial. "Casi la totalidad de las chicas y los chicos que declararon en el Ministerio Público Tutelar dijeron haberse sentido mejor con la presencia de los perros", fue la conclusión del estudio.

“Es un orgullo para este Ministerio que otras provincias repliquen nuestro trabajo. Las evaluaciones continuas que realizamos del Programa arrojan datos significativos y contundentes en cuanto al efecto que causa en los niños la presencia de los perros. Ellos contribuyen a atravesar la dura instancia de declarar en la sala, aportando un momento de distensión y confianza en el equipo. La importancia de ese momento es evitar la revictimización para dar ese gran paso a un camino de reparación", expresó la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley.

Por su parte, la Asesora General Tutelar Adjunta de Menores, Laura Grindetti, quien está a cargo de la coordinación integral de la Sala de Entrevistas Especializada (SEE), también destacó: "Los perros tienen un rol fundamental de contención. El 80 por ciento de los casos que abordamos en la SEE son de abuso sexual; de esta manera, las niñas, niños y adolescentes tienen que declarar bajo mucho estrés y los perros tienen un rol muy importantes para el Equipo de profesionales porque constribuyen a habilitar la palabra".

“El trabajo colaborativo y de asistencia técnica que realizamos con otras jurisdicciones promueve y garantiza que se siga multiplicando el formato y metodología del Programa y así garantizar el derecho a ser oído de chicas y chicos de todo el país", resaltó