La noticia sobre youtubers que abusan de una chica se viralizó a través de twitter y youtube, a través de un video en el cual una chica está en una cama de un hotel y cuatro chicos, todos visiblemente alcoholizados, abusan de ella. La tocan, la manosean. Dura segundos. Todos se ríen. Los chicos son youtubers. Es un video de hace dos años, son pibes que son referentes para chicos y adolescentes. Leí nada más que justificativos por parte de ellos, todos aprovecharon para hacer videos explicando la situación diciendo que no habían abusado ni violado porque ella estaba en una fiesta y la estaban pasando bien. Por ahí reconocen que a una mujer no se la debe tratar así, se escudan en el alcohol, en la edad. Nada nuevo, más de lo mismo.

¿Qué sorprende? La víctima que no sabe que fue víctima. Lo vulnerable que fue en esa situación hace dos años y lo terriblemente vulnerada que es hoy cuando recibe comentarios degradantes de parte de hordas de fans que le dicen “Vos te lo buscaste”.

Hace unos meses, ante el femicidio de Micaela García, los dichos de Chiche Gelblung, Baby Etchecopar y Carlos Bilardo me explotaron en la cabeza. Según Chiche, la culpa la tenía no solo el femicida, sino también la víctima por estar expuesta sola a la madrugada. Carlos Bilardo expresó que las mujeres andan vestidas por la calle incitando. Baby Etchecopar habló de chicas de doce años que provocan en función de cómo están vestidas. Este tipo de comentarios y esta forma de pensar valida el abuso con la idea de “vos te lo buscaste”, refuerzan que la culpa es de la víctima.

El sistema es tan perverso que si no dijiste que “no”, si no te resististe lo suficiente, si no hay marcas, si no hay penetración, entonces lo aceptás, ¿Por qué? ¡Porque no hubo resistencia! La mujer no sólo debe demostrar que ha sido abusada sino que también tiene que probar que ha sido sin su consentimiento.

La cultura de la mujer objeto habla claro: si sos una cosa pueden hacer con vos lo que quieran; una forma de romper con esto es exponiendo y señalando. Dejemos de educar chicas para que se cuiden y eduquemos para no violar. Estamos haciendo todo mal si seguimos enfocándonos en tratar este problema desde la perspectiva de la víctima y no del agresor. Tenemos mucho por hacer. Criemos a hombres respetuosos de mujeres donde las relaciones sexuales sean fruto de un pacto en el que ambas partes ganen, eduquemos a las chicas para que no sean objeto de satisfacción sexual; es importante decirle a la chica del video y a cualquier otra víctima que ella no es culpable. Que no se lo buscó. Dejar de atacar y cuestionar a las víctimas validando el comportamiento del agresor por ser hombre es un primer paso.

* La autora es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales y especialista en redes sociales y publicidad.