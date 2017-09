Que no pare la investigación

La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario reclamó que se le rechace la renuncia al fiscal Fernando Rodrigo, acusado de ordenar escuchas ilegales a su ex pareja y allegados a ésta. Para los letrados, la aceptación de la renuncia beneficiaría al sindicado, incluso para futuros cargos públicos, porque -según indicaron- si no hay causa administrativa (además de la penal, que continúa) quedarían afuera cuestiones que pueden ser consideradas faltas. Además, sostienen que "se priva a la sociedad de conocer la verdad". La presentación se realizó también ante el Colegio de Abogados que lo tratará en comisión la semana que viene. "Aceptar la renuncia es permitir que el día de mañana pueda reingresar a la administración pública como si nada hubiese pasado, con solo tener los apoyos institucionales suficientes", aseguraron en un comunicado. Por ello instaron al Ministerio Público de la Acusación "que recomiende al gobernador (Miguel Lifschitz) el rechazo de la renuncia". Desde el MPA apuntaron a que la causa penal alcanzaría para una inhabilitación, pero no se expresa por cuánto tiempo.

La denuncia contra Rodrigo fue presentada por un empleado de la Fiscalía que advirtió que el teléfono de su compañera de trabajo ‑ex pareja del fiscal‑ estaba en el listado de números con intervención de comunicaciones. Días después, cuando el caso salió a la luz, se supo que también el padre de la joven y dos amigas suyas, que son abogadas, eran víctimas. Rápidamente, a Rodrigo lo despojaron de todas sus causas y él pidió licencia. Además, se abrieron dos investigaciones: la penal y la administrativa, en la Auditoría General de Gestión. Dos semanas después, Rodrigo presentó la renuncia, cuando el fiscal general Jorge Baclini ya había firmado su suspensión provisoria. Al día siguiente, Baclini salió a decir que había aceptado la dimisión, pero que el gobernador es quien tiene la última palabra. Baclini explicó ese día que aceptó la renuncia porque "hace al proceso disciplinario, que tiene por objeto llegar a la destitución del funcionario. En consecuencia, si Rodrigo renunció, el objeto del proceso disciplinario queda agotado", por lo que se cerraría la causa administrativa. También habló de la probabilidad de que la causa penal termine con una sentencia que acarrearía pena de inhabilitación para cargos públicos.

Sin embargo, la Asociación insistió con que si se cierra la investigación en la Auditoría el acusado no será exonerado, con lo que esa figura significa en lo moral y laboral. "Entendemos que la renuncia no es el camino jurídico adecuado. Busca dejar impune por sus acciones en la faz administrativa que le correspondería en caso de comprobarse un accionar irregular", reclamaron. Y agregaron: "Sería recomendable no aceptar la renuncia y continuar el procedimiento hasta su finalización". Sino -siguieron- "se priva a la sociedad de conocer lo ocurrido; y al mismo encartado sobre la posibilidad de un total descargo".

Según detallaron, la ley 13.013 establece que "el MPA será responsable por los daños y perjuicios que provoquen sus órganos por actos ilegales o arbitrarios, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los funcionarios". En este caso, el fiscal Rodrigo "hace responsable a la provincia por lo que no aparece como correcto separar de responsabilidad al iniciador de este hecho. La probable consecuencia de un sumario administrativo es excluirlo definitivamente de la función".

Al mismo tiempo, aseguraron que "la gravedad institucional no sólo radica en la acción ilegal del acusado, sino también, en la ausencia de control por parte de quienes deben custodiar la Constitución; en momentos donde el trabajo del MPA aparece severamente cuestionado por la sociedad en su conjunto".

También expresaron "solidaridad con las víctimas del hecho" y remarcaron que "a raíz de que dos abogadas se vieron afectadas por violarse el secreto profesional, corresponde al Colegio de Abogados de Rosario manifestarse y realizar acciones de protección de los derechos".

En la causa penal hay más de 150 CDs de escuchas en análisis; mientras que al fiscal se lo podría imputar por los delitos de abuso de autoridad, incumplimientos de deberes e intervenciones ilegales, cuyas penas van de 3 a 10 años e inhabilitación para cargos públicos.