A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, familiares del joven junto con organizaciones de derechos humanos convocaron a movilizarse esta tarde para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. La marcha central fue convocada a Plaza de Mayo, a las 17, donde tocarán bandas y habrá un único orador: Sergio Maldonado, hermano de Santiago. También habrá movilizaciones en el resto del país.

Bajo la consigna "Aparición con vida" y "El Estado es responsable", las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las agrupaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y la Mesa de los organismos de derechos humanos, en total unas 26 organizaciones, acompañarán esta tarde a la familia de Santiago en el acto, que se anticipa multitudinario. A metros de la Casa Rosada, los presentes reclamarán por la desaparición forzada del joven tatuador, que según aseguraron testigos, fue capturado por la Gendarmería junto al Río Chubut el 1º de agosto en Esquel.

"Voy a tener que presentar la partida de nacimiento de Santiago y mostrarles que existe, que no es un invento, porque todos los días hay algo nuevo. Me da vergüenza ajena lo que hacen, parece que en vez de seguridad, te trasmiten inseguridad", reprochó el hermano de Santiago, esta mañana, haciendo referencia a la actitud del Ministerio de Seguridad, su titular Patricia Bullrich, y otros funcionarios del Gobierno. Sergio Maldonado reclamó que "son ellos los que tienen que acompañar, pedir disculpas, estar con nosotros, y en ningún momento lo hicieron". "No pueden mirar para otro lado", dijo Sergio en declaraciones a Radio con Vos y pidió que "asuman que es una desaparición forzada de persona en vez de tirar hipótesis jugando con los sentimientos míos, de la familia y de amigos".

Maldonado también cuestionó a la minsitra Bullrich por "no estar a la altura de las circunstancias". Sostuvo que "en ningún momento se interiorizó de la causa y siempre trató de desviar todo" y pidió que "se aparte y deje a alguien competente capaz de solucionar esto". Además, reclamó que "todas las personas que están debajo de ella sean investigadas y se sepa la verdad de lo que pasó".

La concentración comenzará a las 17 con las bandas La Chilinga, Onda Vaga, Arbolito, Salta la Banca y Pez. A las 19, se espera que hable Sergio Maldonado, el único orador que tendrá el acto. Junto a él, en el escenario estarán los representantes de los organismos de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo y representantes de las juventudes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles.

Las organizaciones de derechos humanos entrarán a la plaza por las diagonales: por Diagonal Norte lo harán las agrupadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y por Diagonal Sur las que integran la Mesa de organismos de Derechos Humanos. A partir de las 16, diferentes organizaciones sociales, gremiales y partidarias comenzarán a agruparse en los alrededores de la plaza para marchar luego hasta el escenario central. Por lo que varias calles en la zona estarán cortadas al tránsito.

Ayer, la familia de Santiago marchó junto a amigos, vecinos y representantes de organizaciones de derechos humanos hacia la Plaza Mitre, en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, donde nació el joven y actualmente viven sus padres. De la marcha participaron Nora Cortiñas, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Alberto Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.

También sumaron su reclamo, los amigos y vecinos de Santiago de El Bolsón, donde el joven vivía, que ayer a la noche marcharon en silencio y con velas para pedir por la aparición con vida.