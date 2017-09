Visceralidad que marca el rumbo

En enero de 2016, en pleno proceso de grabación del disco debut de Ovnitorrincos, el cantante, guitarrista y compositor José Ianniello reconocía a Rosario/12 la incidencia de esa experiencia en el futuro del grupo. A veinte meses de aquella reflexión, el cuarteto que completan Andrés Abramowski (guitarras, mandolina y coros), Germán Villarreal (bajo y coros) y Matías Petisce (batería y coros) se prepara para presentar formalmente Porque es de noche , ese disco debut que efectivamente se ha constituido como guía para el trabajo creativo de la banda, que esta noche recorrerá su ópera prima y estrenará algunas nuevas canciones en un show que dará comienzo a las 22 en Club 1518 (Salta 2829), y que sumará como invitados a Mercedes Ianniello en voz y Huevo Alabern en guitarra lap steel.

La gestación de Porque es de noche significó para Ovnitorrincos la confirmación de un estilo, de un trabajo sobre la canción a partir de una concepción rockera que es más profunda que la pura definición genérica: las canciones de Ianniello bien podrían virar hacia el tango, el bolero, el smooth jazz. "Me sale naturalmente, en mi casa se escuchaba bolero, música melódica, tango. Todo eso está presente, no lo reniego en ningún momento. Pero la nuestra es una banda de rock, después el juego es ver cómo desvirtuar o acentuar éso", reflexiona el cantante y compositor, que se reconoce cien por ciento representado por las once canciones incluidas en un debut que se ha establecido como un fuerte punto de referencia. "Al disco lo trabajamos muy metidos en la producción, la composición y los arreglos -‑explica Abramowski‑‑. Es un laburo muy fino que es imposible que después no te deje algo para el momento del vivo. El hecho de poder trabajar las guitarras en otra instancia por fuera de los ensayos, con tiempo y la intención de hacer laboratorio, de no dejar ideas sin probar... ese tipo de trabajo que implicó el disco te enriquece. Cambian muchas cosas cuando laburás la música de esa manera".

"Escuchar este disco es una referencia muy interesante para nosotros", coincide Ianniello, que reconoce que la sonoridad lograda en su obra se vuelca ya no sólo al formato en vivo, sino que allanó el camino para la creación de canciones que ya van perfilando el sucesor de Porque es de noche : "Fue sorprendente que los temas nuevos salieron mucho más rápido que lo que venían saliendo. Encontramos rápido el punto, el proceso de preproducción y grabación del disco nos hizo ponernos más finos. Y creo que también nos hermanó como banda, hubo una confianza que creció a partir de eso, y fue importante para el desarrollo de los nuevos arreglos".

Firmes en una búsqueda poética que parte de la visceralidad ("Me gusta decir, medio en joda, que mi negocio es la exposición descarnada", admite Ianniello), los Ovnitorrincos han gestado una obra de esas que se enriquecen con cada escucha. Un trabajo autoral que podría sintetizarse dentro del rock‑canción, pero que resguarda mucho más por descubrir. "El rock no es solamente música, es también una forma de tocar. Eso lo aprendí después de muchos años", distingue Abramowski, que concluye: "El rock, de una manera caradura y liberadora, te permite abordar géneros tomándote licencias. Y lo que va a marcar si está bueno o no es lo genuino. No sentimos que estemos forzando nada, sino que lo estamos enriqueciendo. Y lo hacemos con mucha responsabilidad artística".